Trump cuestionó a Irán y justificó los ataques a el Líbano: “Hezbollah no está incluido en el acuerdo”

El presidente de Estados Unidos criticó la decisión de Irán de volver a cerrar el paso estratégico y dijo que el ataque de Israel fue una “escaramuza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz y respaldó los recientes ataques de Israel sobre territorio libanés. En ese marco, sostuvo que el accionar militar se dio por fuera del acuerdo de tregua vigente.

El mandatario también relativizó la magnitud de los bombardeos y los definió como un episodio aislado dentro del conflicto. Según explicó, se trató de una “escaramuza” que no forma parte directa de la guerra principal.

Además, Trump confirmó que estaba al tanto de la ofensiva llevada adelante por las fuerzas israelíes bajo el mando del primer ministro Benjamín Netanyahu.

En una entrevista con PBS, al ser consultado sobre los ataques lanzados sin previo aviso contra Beirut, respondió: “Sí. Ellos (Hezbollah) no estaban incluidos en el acuerdo”.

De acuerdo con el presidente estadounidense, la exclusión del grupo chií Hezbollah de la tregua de dos semanas con la Irán se debió a su propio rol en el conflicto. “Por Hezbollah. No fueron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema“, concluyó.

Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz y tambalea la tregua

Irán suspendió el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz en respuesta a los recientes ataques de Israel en territorio libanés. La medida volvió a tensionar el comercio energético global.

La decisión fue difundida por la agencia estatal Fars. Se produjo en paralelo a la intensificación de las acciones militares israelíes en Líbano.

La interrupción del paso fue inmediata, según la información oficial. “Simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”, indicó Fars.

Se trata de una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, clave para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier restricción impacta de forma directa en los mercados internacionales.

La amenaza militar iraní a los buques en la zona

La Armada iraní emitió mensajes directos a las naves que permanecen en el área. Las autoridades advirtieron que ningún buque debe intentar cruzar sin autorización previa.

“Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida“, señalaron. La declaración fue confirmada por diversas fuentes marítimas y replicada por el diario británico The Guardian.

Durante las horas posteriores al anuncio, el tránsito en el estrecho permaneció prácticamente paralizado. La amenaza de represalias militares disuadió a los operadores.

Cientos de barcos quedaron a la espera de definiciones. Fuentes del sector indicaron que la situación generó una parálisis sin precedentes en semanas.

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