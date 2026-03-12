Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán pero advirtió que la ofensiva militar continuará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán se encuentra “prácticamente al final del camino” en la guerra, aunque señaló que el conflicto no terminará de inmediato y reiteró que Washington posee la capacidad de lanzar ataques contra Teherán y otras zonas del país que podrían impedir su reconstrucción.

“Irán está prácticamente al final del camino, pero eso no significa que vayamos a terminar con él de inmediato”, afirmó Trump ante periodistas al referirse al estado de la guerra. El mandatario sostuvo que el conflicto presenta un resultado favorable para Estados Unidos. “Mucha gente dice que [la guerra] ya está ganada”, declaró.

Trump reiteró la advertencia de que Estados Unidos posee la capacidad de atacar infraestructura clave dentro de Irán. “Podemos golpear zonas de Teherán y otros lugares que, si lo hacemos, les será casi imposible reconstruir su país, y no queremos eso”, afirmó. El presidente añadió que las fuerzas estadounidenses también podrían afectar servicios esenciales. “Podríamos desmontar su capacidad eléctrica en una hora”, insistió.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la guerra iniciada tras el lanzamiento de la operación Furia Épica el 28 de febrero. Según el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses atacaron más de 5.500 objetivos dentro de Irán desde el inicio de la operación. Entre los blancos figuran más de 60 barcos de guerra iraníes y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Trump también se refirió a la situación en ese estrecho marítimo, que Irán cerró en gran medida al transporte mundial de crudo como represalia por los ataques estadounidenses e israelíes. “Los estrechos están en muy buenas condiciones”, declaró el mandatario, en aparente referencia a Ormuz.

Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

Horas antes, durante un mitin del Partido Republicano en el estado de Kentucky, Trump sostuvo que la armada iraní sufrió pérdidas importantes durante los combates recientes. El presidente afirmó ante sus seguidores que toda la armada iraní “desapareció” y señaló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque en declaraciones previas durante la misma jornada mencionó la cifra de 60 embarcaciones.

En paralelo, el régimen de Irán lanzó ataques contra posiciones y activos en la región. Las fuerzas iraníes utilizaron misiles, drones y cohetes contra instalaciones con presencia estadounidense y contra cargueros en el Golfo.

Durante el intercambio con la prensa, Trump también abordó informaciones sobre una posible amenaza dentro del territorio estadounidense. Cuando se le preguntó por un informe que menciona un intento iraní de ejecutar un ataque en California, el mandatario respondió que las autoridades investigan el caso, sin ofrecer más detalles. “Están sucediendo muchas cosas y lo único que podemos hacer es tomarlas como vienen”, afirmó.

El presidente también señaló que las autoridades de seguridad mantienen vigilancia sobre posibles células vinculadas a Irán dentro de Estados Unidos. Trump afirmó que las fuerzas de seguridad tienen la vista puesta en “todas” las células terroristas durmientes relacionadas con Irán en el país.

Además, el mandatario reiteró su postura sobre el liderazgo iraní. Trump afirmó que Estados Unidos desea ver un cambio político en Teherán y sostuvo que el país necesita un dirigente que “sepa lo que hace… [y] pueda construir un país”.

En paralelo con las operaciones militares, la Casa Blanca anunció medidas destinadas a contener el impacto del conflicto en los mercados energéticos. Trump afirmó que su administración utilizará las reservas estratégicas de petróleo del país y posteriormente las repondrá. “Rápidamente vamos a utilizar las reservas estratégicas y las vamos a llenar”, afirmó el mandatario.

El mandatario también señaló que su gobierno estudia la posibilidad de intervenir en los mercados de futuros del petróleo como mecanismo para mantener bajos los precios del crudo.

Antes de esas declaraciones, el Departamento de Energía de Estados Unidos informó que liberará 172 millones de barriles de petróleo de la reserva energética nacional con el objetivo de enfrentar el aumento de los precios del crudo provocado por la guerra en Oriente Medio y por la situación en el estrecho de Ormuz.

El anuncio estadounidense se sumó a la decisión adoptada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó liberar gradualmente 400 millones de barriles de petróleo al mercado internacional. La medida recibió el respaldo unánime de los 32 países miembros del organismo.

El mandatario también señaló que su gobierno estudia la posibilidad de intervenir en los mercados de futuros del petróleo como mecanismo para mantener bajos los precios del crudo (REUTERS)

La AIE señaló que esta decisión representa la mayor liberación de reservas de petróleo en la historia de la agencia, creada tras la crisis energética de 1973. La liberación coordinada anterior ocurrió en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos (SPR) constituyen el mayor almacenamiento de crudo de emergencia del país. Estas instalaciones se encuentran en cuatro ubicaciones en Texas y Luisiana y poseen una capacidad aproximada de 714 millones de barriles. El gobierno estadounidense puede liberar petróleo de esas reservas para estabilizar el mercado energético o reponerlas cuando los precios del crudo se encuentran en niveles bajos.

Funete: Infobae