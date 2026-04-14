Trump arrremetió contra Giorgia Meloni: “Creía que era valiente”

La mandataria italiana apoyó al papa León XIV en su llamado a la paz y enfureció a su par estadounidense, quien dijo sobre ella: “Pensé que tenía coraje”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crítico duramente a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por no apoyar el despliegue militar de Estados Unidos en la guerra contra Irán. En una entrevista publicada este martes por el diario italiano Corriere della Sera, dijo estar “impactado” por las actitudes de quien fuera su aliada. “Pensé que ella tenía coraje, pero me equivoqué”, afirmó.

Respondió así a declaraciones de Meloni de este lunes, donde la mandataria señalaba como “inaceptables” las críticas de Trump al papa León XIV, quien llama a la paz en Medio Oriente. “Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra“, había dicho la primera ministra de Italia.

“Ella es la inaceptable”, dijo Trump a la prensa italiana. “No le importa si Irán tiene armas nucleares. Irán podría volar Italia por el aire en dos minutos si quisiera”.

Otros tiempos: Trump y Meloni sonrientes en la visita de la premier italiana a la Casa Blanca, en abril de 2025Caption

Al alejarse de Meloni, en otros tiempos una de sus mejores amigas en la región, y con la derrota de Viktor Orban en Hungría, Trump se queda sin aliados en Europa, donde los gobiernos se niegan a plegarse a acciones bélicas de dudosa legalidad, como las ejecuciones extrajudiciales en el mar o el contra bloqueo al estrecho de Ormuz.

Se profundiza el enfrentamiento de Trump con el papa León XIV y la iglesia católica

En esta escalada, el primero en sentar posición abiertamente en contra de la guerra de Trump contra Irán fue el papa León XIV, nacido en Estados Unidos, quien lleva meses instando a los líderes a negociar la paz. Este domingo, después del fracaso de las negociaciones en Islamabad, dijo: “El dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es un escándalo para la humanidad y un agravio a Dios“, y remató: “¡Basta ya de guerra! No se puede exigir que el mundo entero se arrodille ante intereses de poder que solo siembran muerte“.

Ante esas palabras, Trump respondió redoblando la apuesta. A través de su red Truth Social, llamó a León XIV “débil ante el crimen” y “pésimo en política exterior”. También lo acusó de “complacer a la izquierda radical” y de actuar más como un político que como un líder religioso. Como si fuera poco, sugirió que el Papa había sido elegido para su cargo gracias a él, ya que ser estadounidense le daría una supuesta ventaja para negociar con su administración. Envalentonado, dijo que no quería “un papa que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Cuando la prensa le preguntó si pediría disculpas a León XIV, Trump se negó. Y no solo eso: también difundió una imagen hecha con inteligencia artificial que lo muestra vestido como una suerte de mesías, en abierto desafío a la iglesia, lo que enfureció a la derecha católica de Estados Unidos.

El posteo de Trump como mesías que enfureció a los católicos del mundo.

El papa respondió asegurando que “no le teme” a la administración de Trump, y que su obligación moral es seguir denunciando la guerra.

Ahora, en un efecto dominó, también el gobierno y los votantes de la derecha Italia enfrentan las bravuconadas de un Trump cada vez más radicalizado y más solo.

Fuente: Perfil







