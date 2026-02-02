Trump anunció un acuerdo comercial con India y afirma que Modi aceptó dejar de comprar petróleo ruso

Donald Trump anunció este lunes 2 de febrero que llegó a un entendimiento con el primer ministro indio para reducir los aranceles. Como parte de las condiciones, según el presidente estadounidense, India dejará de comprar petróleo ruso y empezará a hacerlo a Washington y, eventualmente, a Venezuela. Narendra Modi resaltó que se “fortalecerá la integración” de India en las “cadenas de suministro globales”.

Este lunes 2 de febrero, Estados Unidos cerró un nuevo acuerdo comercial luego de las presiones logradas con los aranceles. El vínculo es con India, un socio relevante de China y, hasta ahora, comprador de crudo de Rusia.

Luego de una conversación telefónica entre Donald Trump y el primer ministro indio, Narendra Modi, se concretó el entendimiento para bajar las tarifas impuestas por Washington.

El anuncio lo hizo el presidente estadounidense a través de su cuenta de Truth Social: “Por amistad y respeto hacia el primer ministro Modi, y a petición suya, hemos acordado un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, con efecto inmediato, por el que Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25% al 18%”, afirmó.

Además, el inquilino de la Casa Blanca agregó que India se comprometió a bajar paulatinamente las barreras arancelarias a productos estadounidenses “a cero” y a comprar más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y otros artículos estadounidenses.

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

“Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela”, publicó el republicano.

Modi celebró el nuevo marco comercial, pero no confirmó las declaraciones de Trump sobre que reducirán la compra de petróleo ruso.

“Me alegra que, bajo el principio de reciprocidad, los aranceles sobre los bienes indios se reduzcan al 18%. Esto impulsará el ‘Made in India’ y fortalecerá nuestra integración en las cadenas de suministros globales”, apuntó el primer ministro en su cuenta de X.

En tanto resaltó que esto es una oportunidad para ampliar la cooperación entre dos grandes economías globales.

Pactos previos con otros socios comerciales asiáticos importantes, como Japón y Corea del Sur, implicaban el compromiso de invertir cientos de miles de millones de dólares en industrias estadounidenses.

El acuerdo anunciado este lunes coloca a India “en términos generales en línea con sus pares asiáticos en tasas arancelarias”, del 15-19%, explicó a Reuters Madhavi Arora, economista de Emkay Global, quien agregó que eliminaría un lastre desproporcionado sobre las exportaciones de India y su moneda, la rupia.

Por Ramiro Cué Barberena-France24