Trump anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10% tras el revés de la Corte Suprema

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos decida anular los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, el mandatario norteamericano anunció, en una reciente conferencia de prensa, la imposición de un nuevo arancel global del 10%, que se suma a los derechos de importación existentes, lo que indica una intensificación de su política comercial a pesar del fallo de la corte. “La decisión de hoy de la Corte Suprema hizo que la capacidad de un presidente para regular el comercio e imponer aranceles sea más poderosa y más clara, en lugar de menos”, declaró

“Se impondrá un arancel global del 10%, además de otros aranceles”, declaró Trump, describiendo lo que equivaldría a un gravamen general adicional que se sumaría a las medidas actuales. “Todos esos aranceles se mantienen”, añadió en sus primeras declaraciones públicas tras el fallo. “Todos permanecen. Incluso después de la decisión de la Corte Suprema”, agregó.

“Con efecto inmediato, todos los aranceles de Seguridad Nacional, la Sección 232 y los aranceles existentes de la Sección 301, permanecen vigentes y en pleno vigor. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10%, según la Sección 122, además de los aranceles habituales que ya se aplican”, mencionó Trump.

Visiblemente molesto por la disidencia del máximo tribunal estadounidense contra sus órdenes, Trump advirtió que buscaría alternativas para mantener los ingresos arancelarios, declarando a la prensa en la Casa Blanca: “Tenemos ‘alternativas’ que podrían ser más dinero. Aceptaremos más dinero, seguiremos aceptando miles de millones de dólares”.

“En los próximos cinco meses, realizaremos varias investigaciones para imponer aranceles adicionales a los países mediante la verificación de sus prácticas comerciales”, añadió el presidente estadounidense.

“La buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y facultades, reconocidos por toda la corte… que son incluso más rigurosos que los aranceles de la IEEPA que tengo a mi disposición como presidente de Estados Unidos”, añadió Trump.

Así, “el gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones”, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora, según información que recopiló AFP.

Trump se mostró visiblemente molesto ante la decisión de la Corte Suprema

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante”, dijo, y agregó que “los países extranjeros que nos han estado estafando están muy contentos”. “Y estoy absolutamente avergonzado por no hacer lo correcto para nuestro país”, dijo Trump. “Me avergüenzo de ciertos miembros de la corte”.

Al mismo tiempo, reconoció los límites impuestos por la sentencia. “La corte dice que no podemos cobrar ni un dólar bajo la IEEPA”, dijo. “¿Qué tan ridículo es esto? No puedo cobrarle un dólar a ningún país, sino destruirlo”. “Puedo destruir el comercio, destruir el país, pero no puedo cobrar un dólar”, agregó.

El fallo de la Corte

La Corte Suprema de Estados Unidos ha decido anular este viernes los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump. El fallo, de más de 150 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con tener que devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados aparentemente de forma irregular.

La decisión del máximo tribunal representa un revés clave para la Casa Blanca, que había utilizado esa herramienta legal como sustento para imponer gravámenes masivos a productos importados.

Estos aranceles se habían aplicado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en ingles), sancionada en 1977 y concebida para situaciones extraordinarias vinculadas a la seguridad nacional, pero fue empleada por la administración Trump como parte central de su política comercial.

La decisión del Tribunal Supremo no afecta a todos los gravámenes comerciales impuestos por la Administración Trump, sino que solo afecta a los llamados aranceles recíprocos, la mayoría, dirigidos a los socios comerciales, y otros destinados a China, Canadá y México. Así, se mantendrán los aranceles aplicados a sectores específicos como automóviles, acero o aluminio.

Trump comenzó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Así, los aranceles cuestionados surgieron en abril de 2025, cuando Trump declaró una emergencia nacional por los déficits comerciales del país e impuso gravámenes recíprocos a la mayoría de sus socios comerciales. Previamente, el mandatario ya había aplicado aranceles a Canadá, China y México bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la inmigración.

La IEEPA fue aprobada hace casi medio siglo por el entonces presidente Jimmy Carter para limitar el poder presidencial en materia de economía exterior después de los intentos de Richard Nixon de sobrepasar dichos límites.

Fuente: Perfil