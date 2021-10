Trump anuncia el lanzamiento su propia red social para “combatir” a las empresas tecnológicas

Luego de ser vetado de los ámbitos sociales más importantes de la industria virtual por la toma del Capitolio en enero, el expresidente estadounidense anunció el lanzamiento de ‘TRUTH Social’, su propia red social para combatir a las grandes empresas tecnológicas. En noviembre saldrá la versión beta y en febrero estaría disponible para todo el público.

Este miércoles 21 de octubre, el expresidente Donald Trump reapareció para reanudar su pelea contra las grandes compañías tecnológicas al anunciar el lanzamiento de ‘TRUTH Social’, una nueva red social que será el primer producto de su empresa Trump Media Technology Group (TMTG).

En un comunicado, Donald Trump afirmó que el objetivo es “crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías ‘Big Tech’ de Silicon Valley”, a quienes acusa de haber utilizado su poder “de manera unilateral para silenciar las voces opositoras”.

El primer paso será conformar un espacio cibernético social luego de que las más populares de la actualidad (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram) lo silenciaran y/o expulsaran luego de azuzar a sus seguidores con la idea de un supuesto fraude electoral, convocatoria que terminó el 6 de enero con la toma del Capitolio.

“Vivimos en un mundo donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable”, arremetió. También dijo estar “emocionado” por enviar su primera “verdad”.

“TMTG se fundó con la misión de dar voz a todos”, sintetizó.

La plataforma ‘TRUTH Social’ ya aparece en el App Store de Apple, pero su uso no estará disponible sino hasta febrero de 2022, pero sí habrá una versión de prueba a partir de noviembre próximo.

En su anuncio, Trump también avisó la intención de lanzar una plataforma con contenidos de entretenimiento ‘on demand’ que contenga “programas, noticias, podcast y más”. ‘TMTG+’ será el nombre de este servicio de suscripción.

TMTG, cuyo valor de mercado es de 875 millones, se fusionará con Digital World Acquisition Corp, una empresa de cheques en blanco, para convertirse en una compañía que cotice en Bolsa, alcanzando un valor de 1,7 mil millones de dólares dependiendo del desempeño.

Desde su alejamiento forzado de las redes sociales, la idea de instalar una fuerza propia en ese terreno que le facilite el contacto con sus seguidores rondó la cabeza de Trump. Su primer intento fue el blog que vio la luz en mayo: “Desde el escritorio de Donald J. Trump”.

Sin embargo, ese lugar, que fue promocionado como una vía de comunicación importante, tuvo una muy breve existencia ya que solamente duró un mes antes de que el propio expresidente le diera de baja.

#BREAKING: Former President Trump to launch new social media service including an app called 'Truth.' pic.twitter.com/cJWtAAdfxA

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 21, 2021