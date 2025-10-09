Triple crimen narco: pidieron la captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco David”

Manuel David Valverde Rodríguez, familiar del presunto narco peruano, fue ubicado en la escena del crimen por Celeste Guerrero, la mujer que alquilaba la casa donde se cometieron los crímenes. Buscan además a David Gustavo Morales Huamani, a quien también conocen como “El Tarta”

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, tras la declaración de Celeste Guerrero, quien ubicó a ambos hombres en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi, Brenda del Castillo.

A los dos prófugos los buscan todas las fuerzas de seguridad del país, ya sean federales como provinciales; y las policías de todo el mundo, a través de Interpol. Fue luego de la indicación de urgente carga inmediata realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Valverde Rodríguez, nacido el 8 de octubre de 1980 en Perú, fue reconocido por Guerrero durante la indagatoria realizada este miércoles en el despacho del fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.

A la mujer le mostraron una foto y dijo que se trataba de “uno de los sujetos que tenían guantes de látex” a los que vio cuando les dejaba su casa a los presuntos narcos: les alquiló la propiedad por mil dólares para una supuesta fiesta que terminó en el triple crimen.

Manuel Valverde (abajo) y Luis Valverde (arriba)

Celeste describió a Valverde Rodríguez como “alto y flaco”. Recordó que le preguntó por qué se cortó la música y dijo que vestía campeón azul de AFA y gorra con visera negra.

De acuerdo al diario peruano La República, el alias del tío paterno de Tony Janzen Valverde Victoriano es “Chuman”. Integra, además, la banda “La Jauría”. Fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012. Según a la publicación, registra varios viajes a la Argentina. La mujer no reconoció a Luis, el otro tío de Pequeño J que también habría estado en territorio argentino.

Manuel Valverde fue captado junto a su sobrino por cámaras de seguridad cuando ingresaron a Buenos Aires, el 28 de agosto pasado, junto a Luis, su hermano, vía Buquebús. La imagen acompaña esta nota.

Magalí Celeste González Guerrero

En tanto, a David Gustavo Morales Huamani Guerrero lo identificó de la misma manera (por foto) y mencionó que también llevaba guantes. Huamani, que nació el 3 de noviembre de 1988 en Perú, también fue nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, el supuesto remisero que fue detenido en Villazón, Bolivia.

Según el presunto chofer, Huamani es “El Tarta”, el hombre que le había solicitado el viaje desde Florencio Varela a la 1-11-14 y quien ingresó a su VW Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres la madrugada del crimen.

También permanece prófugo Alex Roger Idone Castillo, sobre quien pesa una captura internacional de Interpol por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú, por lo que no puede volver a ese país porque queda preso.

“El Loco” David

Idone es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Florencia Ibáñez en el VW Fox blanco. En sus declaraciones a la prensa, antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro intentó ocultar la verdadera identidad del hombre al que señaló, luego, como su supuesto amante y al que el tío de la mujer le dice Diego.

La declaración de Guerrero confirmó al fiscal el presunto móvil de los asesinatos: un ajuste de cuentas por el robo de cocaína. La pareja de Miguel Ángel Villanueva Silva, también detenido, habría dicho que fueron 3 kilos de la droga en una entrevista espontánea con los detectives de la DDI que la arrestaron. Este miércoles ahondó sobre el tema e indicó que eran 30 kilos y que Pequeño J cobró “un millón de dólares”.

Así, las autoridades buscan a “El Loco” David, a “Chusman”, a Alex y a, al menos, dos sospechosos más por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena.

Por Cecilia Di Lodovico-Infobae