Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a la sobrina del dueño del auto de apoyo

“Mi tío es una buena persona”, sostuvo en una entrevista exclusiva con TN. Además, aseguró que no conocía a las víctimas.

La sobrina del quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, Lázaro Victor Sotacuro, quedó detenida este lunes. Horas antes, había brindado una entrevista exclusiva con TN en la que explicó que su tío es remisero y “una buena persona”.

Florencia se defendió de las acusaciones que la muestran en el auto blanco que habría servido de apoyo para los asesinos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

“El auto es de mi tío Victor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, explicó la sobrina de Sotacuro.

La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco ubicado a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas. “Teníamos que hacer tiempo”, dijo.

Fue entonces que Sotacuro le advirtió que el pasajero que debía levantar iba a tardar tres horas en llegar. “Ahí le pedí que nos llevé. Nos dejó a las 12.48 con mi acompañante en Bajo Flores y se fue”, detalló.

Florencia remarcó que nunca estuvo en la casa donde se cometió el triple crimen, dijo que “no conocía a las víctimas” y aseguró que tiene elementos para demostrarlo ante la Justicia.

“Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, señaló la sobrina del quinto detenido en la causa.

En esa misma línea, aseguró: “Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”.

Con respecto a las acusaciones que pesan sobre Sotacuro, respondió: “Victor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico”.

En ese mismo sentido, agregó: “Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas”.

Qué dijo el abogado del quinto detenido por el triple crimen en Florencio Varela

Guillermo Endi es el abogado de Lázaro Victor Sotacuro, el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela. El hombre que está acusado de manejar el auto blanco que habría servido de apoyo para los asesinos, según creen los investigadores.

Sotacuro fue detenido el viernes por la noche en un hostal de Bolivia, luego de haber pasado de manera ilegal la frontera con Jujuy.

Desde entonces, estuvo alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en la capital jujeña, hasta que el domingo fue trasladado a Buenos Aires. Este lunes será indagado por el fiscal de la causa.

“Recién ahora me están conectando a la causa”, advirtió Endi, quien confirmó que será el defensor del ciudadano peruano de 41 años.

El abogado dijo que “hasta la 1.30 de la mañana son todos inocentes” y adelantó que la clave estará en saber “qué hizo Sotacuro desde la 1.30 hasta las 5.30″, que es cuando regresó hasta Bajo Flores.

Por este motivo, explicó que se acercarán hasta el kiosco “para ver a qué hora lo vieron y repasar todo el recorrido”. “Vamos a investigar nosotros”, cerró.

