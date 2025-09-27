Triple crimen de Florencio Varela: arrestaron en Bolivia al quinto sospechoso

Se trata del peruano Lázaro Víctor Sotacuro, al que la policía detuvo en la ciudad de Villazón en Bolivia. “El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara y lo trasladaron a la DFI de Policía Federal en La Quiaca”, dijo la ministra Bullrich.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció este viernes 26 de septiembre que fue detenido en Bolivia otro de los sospechosos vinculados con el espantoso triple crimen de Florencio Varela: se trata del ciudadano peruano Lázaro Víctor Sotacuro.

Según la investigación de la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, Sotacuro sería el dueño de la camioneta blanca en la que recogieron a las chicas en La Matanza, y en la que las conducirían al sitio de la masacre, en Florencio Varela.

Sotacuro, de nacionalidad peruana pero con DNI argentino, fue arrestado en la ciudad de Villazón (Bolivia), convirtiéndose en el quinto detenido del triple crimen de Florencio Varela tras la captura, días atrás, de Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia.



El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.



Se cree que Sotacuro manejaba la camioneta blanca que llevó a las tres jóvenes desde La Matanza a Florencio Varela, donde fueron torturadas y brutalmente asesinadas.

Por otra parte, Interpol emitió este viernes un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, el hombre de confianza de “Pequeño J”, el líder narco peruano que habría organizado y ordenado la muerte de Gutiérrez, Del Castillo y Verdi.

El prófugo de la justicia tiene 23 años, es argentino y vive en el barrio porteño de Parque Patricios. El fiscal Adrián Arribas asegura que Ozorio es coautor del triple crimen, caratulado como “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.

Interpol remarcó que “se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”.

Además, la investigación sumó, como colaboradora especial, a una cuarta fiscal, la doctora Lorena Pecorelli, quien trabajará en la causa junto a Diego Rulli, Adrián Arribas y Claudio Fornaro.

El último adiós a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi

El entierro de Brenda y Morena fue este viernes a la tarde en el cementerio Las Praderas, mientras que el de Lara fue Campo Santo, ambos en La Matanza.

La madre de Brenda dijo que es “injusto” lo que le pasó a su hija, pero que peleará todos los días para conseguir justicia “hasta que me traigan los verdaderos responsables y no perejiles”.









