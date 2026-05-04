Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde la Argentina

Una de las víctimas falleció a bordo, mientras que otras dos llegaron a ser hospitalizadas en Sudáfrica; “Hay otros cinco casos sospechosos”, dijo la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el domingo sobre tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus, que se transmite a través de los roedores, a bordo de un crucero en el Atlántico que partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego, el pasado 20 de marzo. En la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos.

“La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó el organismo.

El foco se habría originado a bordo del crucero MV Hondius que partió, de acuerdo con la BBC, el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia con destino a Cabo Verde el próximo 4 de mayo. Según informó el vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale, un pasajero de 70 años fue el primero en presentar síntomas. Murió en el barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

El comunicado de la OMS

Su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Fuentes vinculadas al caso indicaron que ambos son oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco.

Otro caso confirmado, un ciudadano británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva. Los otros dos casos activos continúan en el crucero.

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró: “Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius y estamos preparados para brindar apoyo a los ciudadanos británicos si fuera necesario. Nos mantenemos en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales”.

Posible evacuación

Según fuentes cercanas a la situación, se evalúa el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados. De concretarse, el barco podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS señaló que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas, y destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, difundió el comunicado del organismo y reforzó que se “está trabajando estrechamente con los Estados Miembros y los operadores del barco en respuesta a casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo de un crucero”.

El comunicado del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

“La OMS está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, realizando una evaluación completa de riesgos y apoyando a las personas afectadas a bordo.La acción rápida y coordinada es fundamental para contener los riesgos y proteger la salud pública”, subrayó.

El MV Hondius es un crucero polar operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Entre sus itinerarios figura uno que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena.

Horas después de conocerse el brote, la compañía Ocean Expeditions emitió un comunicado y dijo: “Nos enfrentamos a desafíos complejos”.

A través de un comunicado difundido en redes, la empresa remarcó que se encuentra trabajando para acelerar la asistencia médica. La firma también aseguró que ya se notificó a los allegados de las personas afectadas.

“La salud y la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación son nuestra máxima prioridad”, expresaron y afirmaron que la empresa se encuentra colaborando con “autoridades locales e internacionales, incluyendo la OMS, el RIVM, las embajadas pertinentes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos” para abordar esta situación.

El crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde- – AFP

Según varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

El crucero es un visitante frecuente del puerto de Ushuaia durante la temporada de verano austral (octubre-abril), utilizado principalmente para expediciones a la Antártida. A nivel local, tanto desde la Municipalidad de Ushuaia como desde el sector privado de la salud se descartó que haya habido reportes de contagios de hantavirus en los últimos meses; tampoco aparece ningún registro en los informes de epidemiología que realiza el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

“Hay que ver las escalas posteriores que hizo el barco, y de dónde venían los pasajeros cuando embarcaron en Ushuaia. Si los casos se hubieran registrado o contagiado en Ushuaia, ya habría otros casos o al menos algún tipo de alerta, cosa que hasta el momento no sucedió”, destacaron en diálogo con LA NACION fuentes sanitarias locales.

El hecho de que el crucero haya iniciado su itinerario en Ushuaia pone el foco de la investigación epidemiológica en la región patagónica, donde el hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por el roedor colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

En el sur de la Argentina y Chile, predomina la cepa Andes, que posee una característica única y preocupante a diferencia de otras variantes del virus: la capacidad de transmisión de persona a persona.

Las autoridades investigan si el contagio inicial se produjo por contacto ambiental con roedores en las zonas rurales antes del embarque, o si existió un foco de contagio dentro de la logística del buque.

“Lo concreto es que el ratón que puede transmitir la enfermedad no es una especie que se encuentre en la isla. Nos tienen que comunicar información sobre si las personas estuvieron realizando paseos turísticos en alguna zona de la Patagonia donde sí se encuentra, o si se encontraba previamente en el barco”, sumaron fuentes del área de Epidemiología provincial.

Como consecuencia de la intervención del puerto por parte de la Nación en enero de este año, “la provincia de Tierra del Fuego hoy no tiene control ni acceso al puerto de Ushuaia, no siquiera podemos ingresar al muelle”, detalló Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos. “Es un crucero que hace temporada de acá siempre, pero lamentablemente con la intervención nacional no tenemos ningún control ni sabemos del recambio de pasajeros y personal de logística”, explicó a LA NACION.

El comunicado del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego

En medio de la investigación, la cartera de Salud fueguina emitió un escrito en el que subrayó que no existen casos confirmados de hantavirus en el distrito desde que hay registros, y que hasta el momento no recibió ninguna notificación por parte del Ministerio de Salud de la Nación vinculada a este episodio.

En esa línea, las autoridades remarcaron que la zona endémica del hantavirus en el sur argentino se ubica principalmente en áreas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut, por lo que Tierra del Fuego no forma parte de los territorios donde habitualmente circula el virus. Además, indicaron que no hay evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios —como el roedor colilargo— con capacidad de transmisión en la provincia.

El comunicado también enfatizó que, hasta el momento, no existe ningún vínculo epidemiológico que conecte Tierra del Fuego con los casos reportados en el crucero.

Pese a este escenario, el Ministerio de Salud fueguino señaló que mantiene un seguimiento activo de la situación y que permanece a la espera de información oficial por parte de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, en un contexto de monitoreo permanente frente a eventos de posible impacto en la salud pública.

Hantavirus

El hantavirus se transmite a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El ratón colilargo es el transmisor del hantavirus.

“Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves”, indicó la OMS.

“Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus”, agregó.

En la Argentina, circulan distintas variantes del virus. La Andes, como se dijo, pueden presentar transmisión de persona a persona, aunque el mecanismo más frecuente continúa siendo ambiental.

Síntomas

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe. Incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general. En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar de manera brusca hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.

Los síntomas iniciales del hantavirus suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe.

Especialistas remarcan que la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico, en especial en personas que estuvieron en zonas rurales o con posible exposición a roedores en las semanas previas.



Fuente: LN