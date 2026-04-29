Trelew suma una nueva inversión con la apertura de Maxiconsumo

El intendente Gerardo Merino destacó el impacto de la llegada del mayorista en la generación de empleo, el fortalecimiento logístico y la ampliación de la oferta comercial en la ciudad.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, acompañó la inauguración formal de la sucursal de Maxiconsumo y destacó que este tipo de inversiones consolidan a la ciudad como un punto estratégico logístico, en función de su ubicación y su alcance regional.

En ese marco, Merino subrayó que uno de los ejes centrales de su gestión es generar condiciones concretas para favorecer la llegada de inversiones. Asimismo, recordó que antes de asumir ya se habían impulsado gestiones junto a la empresa para facilitar su radicación en la ciudad.

“Gobernar es generar condiciones para que las cosas sucedan”, afirmó el intendente, quien valoró la decisión empresarial de apostar por Trelew.

“En momentos difíciles y de desafíos se elige a la ciudad para invertir, lo que impacta en la generación de empleo tanto en la etapa de construcción como en la puesta en marcha del establecimiento”, remarcó. “Hoy tenemos una nueva oferta comercial que genera trabajo”, agregó.

Además, destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado a través de la Oficina de Empleo municipal, que permitió vincular la demanda laboral de la firma con perfiles locales capacitados, garantizando un proceso transparente en la selección de personal.

Participantes

Del acto participaron el director de la empresa, Juan Manuel Fera; el gerente de la sucursal, Alan Alvarenga; el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Damián Pérez; y el subsecretario general del mismo gremio, Alfredo Béliz, junto a funcionarios, representantes sindicales, trabajadores e invitados especiales.

Un desafío

Por su parte, el gerente de la sucursal, Alan Alvarenga, expresó su satisfacción por la apertura y destacó el acompañamiento recibido. “Es mi primera inauguración dentro de la compañía y fue un desafío importante. Estoy muy agradecido por el trabajo del equipo y el apoyo de la ciudad para poder concretar este proyecto”, señaló.

En tanto, el subsecretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Alfredo Béliz, valoró la inversión y su impacto en el empleo regional, así como la incorporación de una nueva alternativa comercial con variedad de precios y productos.

Sobre la firma

La sucursal, emplazada en el ingreso a la ciudad por Ruta Nacional N°3, amplía la oferta comercial tanto para comerciantes como para consumidores.

Maxiconsumo, empresa argentina con más de 30 años de trayectoria en el mercado mayorista, inauguró esta nueva y moderna sucursal en Trelew en el marco de su estrategia de expansión.

La firma impulsa una política de precio único a nivel nacional, que permite ofrecer los mismos valores en todas sus sucursales, independientemente de la ubicación geográfica, garantizando así el acceso a productos de calidad a precios competitivos.

El nuevo local cuenta con más de 7.000 m² de superficie cubierta, totalmente calefaccionada, y una playa de estacionamiento pavimentada de 8.000 m² con más de 150 espacios, además de un sector de maniobras para camiones.

El salón de ventas dispone de una amplia variedad de productos de primeras marcas, con sectores de fiambrería, perfumería y kiosco, y 12 líneas de cajas que agilizan la atención. Asimismo, la apertura generó 66 puestos de trabajo directos, además de empleo indirecto vinculado a proveedores y servicios, consolidando una inversión que impulsa el crecimiento económico de Trelew y la región.