Trelew será sede de la defensa del título mundial de Soledad Matthysse

Así lo confirmó el mandatario provincial al recibir a la multipremiada deportista y a su entrenador en la Casa de Gobierno. Además, Torres aseguró que “vamos a acompañarla en un momento histórico para la ciudad y para toda la provincia”. Matthysse logró recientemente una destacada victoria en los Estados Unidos, donde se consagró campeona mundial tras imponerse por nocaut técnico, consolidando al boxeo femenino argentino en el plano internacional.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió con la boxeadora Soledad Matthysse y su entrenador, Mario Omar Narváez, en el marco del título mundial obtenido por la deportista oriunda de Trelew en el mes de febrero en los Estados Unidos, tras derrotar por nocaut técnico a Samantha Worthington en el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, el mandatario ratificó el acompañamiento de la Provincia, a través de Chubut Deportes, de cara a la defensa del título mundial, que se realizará en la ciudad de Trelew.

Trelew, cuna de campeones

Al respecto, Torres recordó que “antes de viajar a los Estados Unidos para pelear por el título mundial, Soledad nos hizo la promesa de que iba a volver con el cinturón, y cumplió”, y destacó que “hoy es campeona del mundo y va por más”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo anticipó que “la primera defensa del título mundial va a ser en Trelew, ante su gente, y ahí vamos a estar, acompañándola en un momento histórico para la ciudad y para toda la provincia, porque Trelew tiene talento, garra, futuro y es cuna de campeones”.