Trelew se suma al Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal

El Municipio acompañará con un gesto simbólico de reflexión y conciencia sobre la salud mental perinatal.

El 15 de octubre, se iluminará el Palacio Municipal de Trelew para acompañar el Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal, en busca de promover la concientización sobre las pérdidas que atraviesan muchas familias durante el embarazo o en los primeros días de vida del bebé.

Como parte de esta conmemoración, el edificio se iluminará de celeste y rosa durante varios días, promoviendo la reflexión sobre la importancia de la salud mental perinatal.

Desde la Coordinación de Salud, se impulsa este gesto como parte de las acciones para visibilizar la fecha. “Acompañar a las familias en estos procesos también es cuidar su salud emocional”, destacó el referente del área, Sergio Bartels.

La fecha busca concienciar sobre el impacto emocional de estas pérdidas, dar voz a distintas experiencias y fomentar la comprensión y el acompañamiento hacia quienes las transitan.

Además, se subraya la necesidad de que los equipos de salud estén preparados para asistir a las familias desde una mirada empática y profesional, fortaleciendo la red de contención en la ciudad.

El Municipio invita a la comunidad a acompañar este acto simbólico de luz y memoria.