Trelew: Se presentó el 2° Encuentro de Mujeres Líderes Empresarias de Chubut

El evento provincial se desarrollará el 24 de abril con el objetivo de generar un espacio de encuentro, vinculación y proyección del desarrollo productivo y comercial. Además, el reconocimiento a mujeres destacadas de distintas localidades. Estuvo presente el intendente Merino, entre otras autoridades.

Este viernes en el salón de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, se presentó la 2° edición del Encuentro Provincial de Mujeres Líderes Empresarias que se realizará el 24 de abril en el predio de la CICECh (Josiah Williams 649). El evento cuenta con la organización de la Federación Empresaria Chubutense, la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, y el apoyo de la Municipalidad de Trelew, entre otras entidades.

Participaron del lanzamiento, el intendente Gerardo Merino; el presidente de Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo; el presidente de Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), Andrés Koss; las integrantes de la Comisión Directiva de FECh, CICECh y CAME Mujeres, Viviana Marasco y Andrea Luna, y la integrante de Comisión organizadora del Evento Mujeres, Lorena Montenegro. También, la coordinadora General de Intendencia y Gabinete del Municipio, Lorena Condinanzo; y la secretaria de Bienestar Integral, Mariana Medina.

En la apertura del lanzamiento del evento, el intendente Gerardo Merino destacó la relevancia que tiene el encuentro e indicó que “estos son eventos que vinieron para quedarse y más aún en momentos difíciles y complejos como los que atravesamos y que sin embargo se apuesta”. En este sentido, remarcó que “Trelew tiene la capacidad, la infraestructura como ciudad de eventos para organizar e instalar estos eventos, reunir a mujeres emprendedoras y empresarias”.

Valoró el trabajo de la comisión organizadora y dijo que “desde el Municipio acompañamos la actividad porque la ciudad y la provincia cuenta con el protagonismo de la mujer en el ámbito comercial, empresarial y del emprendedurismo, marcando un liderazgo de importancia en cada una de sus actividades”.

Por su parte, una de las integrantes de la Comisión Directiva de FECh, CICECh y CAME Mujeres, Viviana Marasco señaló que “el objetivo del evento es tener un espacio que potencie el desarrollo productivo y comercial, teniendo en cuenta lo que generó la primera edición de este encuentro y también reconocer a mujeres de distintas localidades, que son referentes e impulsan la profesionalización de la industria de la moda, del sector inmobiliario, turístico, productivo y comercial con innovación, gestión sustentable con proyección a nivel nacional e internacional”.

El evento contará con la presentación de Connie Ansaldi que disertará sobre innovación, marca personal, transformación digital y visión estratégica aplicada a negocios.