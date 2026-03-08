Trelew participó de la 40° edición de la Muestra Agropecuaria en Gaiman

El Municipio, desde las áreas de Hacienda y Producción, acompañó el evento que reunió a referentes agropecuarios del Valle.

La Municipalidad de Trelew, representada por el secretario de Hacienda, Gustavo Paz, junto a las Secretarías de Producción, Comercio, Industria y Turismo, y de Servicios Públicos y Ambiente, acompañó la apertura de la 40° edición de la Muestra Agropecuaria que se realizó en el Gimnasio Municipal de Gaiman.

Durante la jornada, el funcionario recorrió los stands institucionales, emprendedores y de productores de la región, teniendo en cuenta que, desde el Municipio se impulsan políticas productivas que involucran al Valle con programas y herramientas de apoyo para el crecimiento del sector.

La muestra expuso un espacio para difundir Sello Origen Chubut, también de maquinarias, el trabajo de productores y artesanos, corrales, productos frescos y vivero. Además, demostraciones de tintes naturales, hilado en rueca y orfebrería (proceso de elaboración de una bombilla), museo de motores y stands institucionales y empresariales involucrados al sector agropecuario.