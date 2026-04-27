Trelew: nuevas fechas del curso de Manipulación de Alimentos

El primer curso se realizará los días 5 y 6 de mayo en el Planetario, con cupos limitados. La inscripción será el 29 de abril. La segunda capacitación será el 11 y 12 de mayo.

La Municipalidad de Trelew informa las nuevas fechas de los cursos de Manipulación de Alimentos destinado a quienes desarrollan actividades relacionadas con la elaboración y/o comercialización de alimentos y necesiten obtener o renovar el carnet de manipulación de alimentos.

El curso se realizará los días 5 y 6 de mayo de 8:30 a 12 en el Centro Astronómico (Planetario) y la inscripción se habilitará el 29 de abril.

La segunda fecha de capacitación se llevará a cabo los días 11 y 12 de mayo de 14 a 17:30 en el Centro Astronómico (Planetario), con inscripción previa el 4 de mayo.

La capacitación es de alcance nacional y tiene como fin capacitar a los manipuladores de alimentos en buenas prácticas de manipulación, promoviendo conductas saludables que permitan prevenir Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) y garantizar la inocuidad de los productos que llegan al consumidor.