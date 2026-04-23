Trelew: comenzó la distribución de insumos del Plan Calor

La Municipalidad inició el programa para afrontar el invierno, con puntos de retiro en distintos sectores, y el aporte del Gobierno del Chubut.

La Municipalidad de Trelew lleva a cabo la distribución de insumos del Plan Calor, que contempla la entrega de leña y bonos de gas para acompañar a las familias durante la temporada invernal. El programa se lleva adelante con el aporte del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut.

La secretaria de Desarrollo Humano y Comunitario, Carola Cordón, informó que ya se encuentra en marcha la distribución en distintos puntos de la ciudad. Actualmente, la leña puede retirarse en los Centros de Promoción Social del barrio INTA y en la vecinal Moreira.

También hay disponibilidad en Planta de Gas, Don Bosco, Tiro Federal, en el CIC de Menfa.

Cordón explicó que, para acceder al beneficio, las personas deben presentarse con su DNI y firmar una planilla que certifica la recepción. En esta primera etapa, se está entregando leña de forma semanal, aunque no se descarta ampliar la cantidad a medida que se intensifiquen las bajas temperaturas.

En relación a los bonos de gas, la funcionaria indicó que son personales y deben retirarse en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Mitre y Chile. Cada beneficiario debe concurrir con su DNI, ya que se trata de un bono destinado a la recarga de garrafas que tiene fecha de vencimiento y debe utilizarse dentro del plazo establecido.

Además, Cordón aclaró que aquellas personas que no figuren en el listado habitual de beneficiarios podrán acceder al programa en una primera instancia. “Se les entrega el beneficio, firman la constancia y luego se realiza una encuesta en el domicilio para evaluar su situación”, explicó.

Este relevamiento permitirá determinar si el grupo familiar necesita efectivamente la asistencia -ya sea leña o bonos de gas- y si corresponde su incorporación permanente al listado, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa y acorde a cada realidad.