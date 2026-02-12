Tras un intenso debate, Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo consiguió la media sanción del nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor y 100 en contra. El proyecto, que reduce la edad de inicio de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años, pasó ahora al Senado para su tratamiento definitivo.

La Cámara de Diputados dio luz verde este jueves al nuevo régimen penal juvenil y marcó un quiebre en la legislación vigente al aprobar la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con 149 votos a favor y 100 en contra, el oficialismo impuso su agenda en el recinto y logró la media sanción de una de las reformas más discutidas de su gestión. Tras la votación general, el texto se giró al Senado, donde deberá enfrentar su último filtro antes de convertirse en ley.

Con el quórum asegurado por el oficialismo y bloques aliados, el temario también incluyó la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en medio de un clima de efervescencia tanto dentro como fuera del Congreso.

Al inicio de la sesión, se rindió un homenaje en el recinto a la exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, fallecida el miércoles a los 62 años. Además se encontraba en el recinto el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien juró como diputado nacional (Provincias Unidas), tras ser electo en las elecciones del 26 de octubre pasado.

El emotivo pedido de respeto de Oscar Herrera Ahuad: “Tengo derecho a escuchar, mi voto también cambia la historia”

En medio de un clima de extrema tensión y constantes gritos cruzados, el diputado Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal- Misiones) pidió la palabra para realizar un reclamo personal que silenció por un momento al recinto. El legislador, que utiliza un dispositivo auditivo provisto por la Cámara, exigió que se terminen las interrupciones para poder ejercer su labor parlamentaria.

“Soy un discapacitado auditivo. Todas las intervenciones a mí me interesan, pero solamente puedo escuchar la del diputado preopinante”, explicó Herrera conmovido. “Tengo derecho a escuchar y derecho, como discapacitado, a estar en esta Cámara, porque mi voto también puede cambiar la historia de la Argentina”, sentenció, recibiendo el aplauso unánime del cuerpo y las disculpas formales de la presidencia.

Nicolás Mayoraz tildó de “mentirosos” a los bloques opositores: “Vinimos a cambiar la historia”

El santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) protagonizó la penúltima intervención de la tarde con un discurso cargado de ironía y confrontación directa hacia el kirchnerismo. Ante las constantes interrupciones, el legislador oficialista disparó: “Los que dicen que defienden los derechos humanos quieren mantener una ley de 1980”, en referencia a la normativa de la dictadura que rige actualmente.

“Tuvieron mayoría en las cámaras y no hicieron nada, son unos mentirosos. El Presidente lo dijo: vinimos a cambiar la historia por las víctimas y por todos los argentinos”, afirmó Mayoraz, mientras Martín Menem intentaba restablecer el orden para proceder al llamado de votación.

Juan Carlos Molina: “Estamos criminalizando la niñez y el problema se va a profundizar”

Desde la vereda de la oposición, el santacruceño Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) cerró su discurso con una advertencia sobre las consecuencias sociales de la reforma. El legislador sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no disuadirá a las bandas criminales, sino que las empujará a buscar niños “aún más pequeños”.

“Aquellos que hoy utilizan a pibes de 14 o 15 años, van a empezar a usar a pibes de 10, 11 y 12 años para cometer delitos. Eso nos va a pasar, estamos criminalizando la niñez”, advirtió Molina. El diputado concluyó citando un documento de la Iglesia que sostiene que la baja de la edad de imputabilidad “no resuelve el problema, sino que lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”

Cristian Ritondo: “No responsabilizar a un menor no es humanidad, es un acto de abandono”

El jefe del bloque PRO y exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ratificó el acompañamiento de su espacio al proyecto oficialista, aunque aclaró que la baja de la edad de imputabilidad es solo una parte de una solución más profunda. Durante su discurso, Ritondo cargó contra las gestiones anteriores por permitir que el narcotráfico utilice a menores como “carne de cañón”.

“No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal para resolver el problema, pero con esto se terminó el tiempo en el que el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda a la víctima”, sentenció el legislador, calificando la iniciativa como una muestra de un “Estado presente”.

Ritondo fue especialmente crítico con quienes se oponen al debate bajo argumentos de derechos humanos, sosteniendo que la falta de consecuencias legales para los adolescentes es perjudicial para ellos mismos: “Bloquear este debate, no responsabilizar a un menor que tiene conciencia del delito, no es un acto de humanidad; es un acto de abandono, el más cruel que puede ocurrir. Es abandonar a un chico que a los 14 o 15 años comienza en la vida de la delincuencia”.

Para finalizar, el legislador destacó que la ley brindará una herramienta clave para la recuperación de los jóvenes y para desarticular el reclutamiento criminal: “Vi cómo organizaciones narcos reclutaban a jóvenes sabiendo que el Estado les regala un certificado de impunidad. El falso garantismo negó la posibilidad de abordarlo durante años”.

Gisela Scaglia: “Nación no paga por los presos federales y ahora quiere que los gobernadores costeen esta ley”

La diputada santafesina y exvicegobernadora, Gisela Scaglia (Provincias Unidas), celebró que “finalmente se debata una respuesta a un problema urgente”, aunque lamentó el tratamiento “exprés” y advirtió sobre la falta de federalismo en el financiamiento. Si bien reconoció que la ley puede servir como un “resguardo” para que los narcos dejen de buscar menores, fue tajante respecto a los recursos.

“No puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores. Cuando uno mira que Nación no paga a las provincias por los presos que deberían estar en el sistema federal, uno piensa que quizás los artículos de financiamiento de este proyecto no lleguen a contemplarse nunca“, subrayó Scaglia. Pese a las críticas, la legisladora pidió disculpas a las familias de las víctimas por la demora del Congreso y abogó por penas más duras para los adultos que utilizan a menores en redes criminales.

Bernardo Biella: “No podemos seguir ahogando a las provincias”

Desde el bloque Innovación Federal, el salteño Bernardo Biella coincidió en la necesidad de transformar el sistema penal juvenil en uno de reinserción social con equipos multidisciplinarios, pero puso el foco en la inviabilidad económica para el interior del país.

“¿De dónde vamos a sacar la plata para construir esto?”, disparó Biella. “¿Vamos a sacarla del incentivo docente, del salario de nuestro personal policial, o de los medicamentos e insumos de los hospitales? No podemos seguir ahogando a las provincias”.

El diputado también denunció una posible centralización de los recursos en el conurbano bonaerense y la Capital Federal: “Esta institución de reinserción no va a estar ni en Salta, ni en Misiones, ni en Formosa, ni en Tucumán; va a estar acá en el AMBA, y la plata la vamos a tener que poner las provincias”.

Para cerrar, Biella fue tajante respecto a la posición de su bloque de cara a la votación en particular: “Estamos de acuerdo con apoyar esta ley en general, pero si no modificamos el artículo del presupuesto, no lo vamos a poder acompañar”.

El pedido de Herrera: Equipos multidisciplinarios sin desfinanciar la salud

El integrante de Innovación Federal, Carlos Herrera, manifestó su expectativa positiva respecto al abordaje integral de la problemática juvenil, destacando que el objetivo no debe ser solo la detención, sino que los jóvenes “sean atendidos”. Sin embargo, coincidió en la preocupación por la coparticipación.

Herrera señaló la contradicción de proponer un proyecto que conlleva un “gran gasto social” mientras se presiona a las provincias para bajar impuestos y se les recortan partidas de salud y educación. Por este motivo, solicitó un tratamiento exhaustivo en particular sobre las partidas presupuestarias necesarias para que la ley no se convierta en letra muerta.

Néstor Pitrola denunció un “genocidio social” y tildó de “esclavista” la política oficial

El diputado del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), Néstor Pitrola, arremetió contra el proyecto de baja de imputabilidad, vinculándolo directamente con la crisis económica y la represión policial. Para el legislador, la iniciativa constituye un “genocidio social” y aseguró que esta ley de punibilidad solo busca “meter cárcel o bala a la juventud, como hemos tenido ayer en la miserable represión contra la ley laboral esclavista”.

Durante su intervención, Pitrola sostuvo que existe un régimen social que ha privado a los jóvenes de perspectivas de futuro. En ese sentido, denunció que mientras se acelera este debate, el Gobierno incumple leyes fundamentales como la de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. Además, acusó al Ejecutivo de “vaciar y dejar pudrir la comida en los comedores” mientras se persigue a las organizaciones sociales que asisten a los barrios más postergados.

Finalmente, el diputado también dedicó críticas al Frente Renovador, recordando que su referente, Sergio Massa, fue el representante de las políticas de “mano dura” de Rudy Giuliani en la región. Según Pitrola, la “descomposición capitalista” está empujando a los gobiernos a liquidar cualquier intento de rescatar a la juventud, optando en su lugar por un tratamiento exprés de una ley que criminaliza a la niñez desde los 14 años.

Natalia de la Sota adelantó su voto en contra: “Esta ley es el síntoma de que la política falló”

La diputada cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) manifestó su rechazo al proyecto, argumentando que la discusión sobre la edad de imputabilidad es una “respuesta tardía” a la ausencia del Estado en los territorios vulnerables.

“Es triste discutir si bajar o no la edad, porque eso significa que el Estado y la política toda falló. ¿Dónde estaba la política cuando el Estado se retiró de los barrios y dejó que el narcotráfico tomara a esos niños?”, cuestionó la legisladora.

Álvaro Martínez: “Buscamos terminar con la impunidad, no llenar las cárceles de menores”

El diputado de La Libertad Avanza por Mendoza, Álvaro Martínez, cruzó las críticas de los bloques opositores y defendió el dictamen de mayoría, asegurando que el proyecto actual ofrece un sistema más moderno y justo que la normativa vigente desde la última dictadura militar.

“Nosotros no queremos hacer una cacería de jóvenes ni criminalizar la pobreza; lo que queremos es que la impunidad se termine”, enfatizó Martínez durante su alocución.

El legislador oficialista cargó contra la gestión anterior, señalando que el sistema actual permitió que bandas criminales reclutaran menores bajo la premisa de que “entraban y salían” sin consecuencias. Asimismo, desestimó las acusaciones de punitivismo extremo: “Es mentira que buscamos que los menores vayan a la cárcel común. Esta ley tiene una finalidad educativa y resocializadora, establece un debido proceso, prohíbe la prisión perpetua y fija límites con acompañamiento”.

Cruces por la “letra chica”: Propato denunció que el proyecto no cumple con lo que promete el Gobierno

La diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, intervino en el debate para cuestionar la profundidad y la eficacia de la reforma impulsada por el Gobierno nacional. La legisladora calificó de “irresponsable” la velocidad con la que se busca aprobar la norma.

“El eslogan que vende Patricia Bullrich de ‘delito de adulto, pena de adulto’, es una absoluta mentira. Quiero decirle a la sociedad que el contenido del proyecto no dice eso: no existe el ‘delito adulto’ y no hay previsión de penas para adultos en este texto; lo que hay es un régimen progresivo”, sentenció Propato.

La legisladora bonaerense argumentó que la iniciativa oficialista falla en su objetivo de dar seguridad a la ciudadanía y lanzó una crítica inesperada al calificar el proyecto de “super garantista”. Según su visión, la normativa actual podría terminar replicando falencias de leyes anteriores: “Esta ley también los manda a la casa, como está pasando ahora con la ley del 80. No da respuesta alguna”.

Propato planteó que el Estado “debe asumir la determinación de la responsabilidad social de los menores y garantizar su resocialización”, reclamó la creación inmediata de una comisión de seguimiento para controlar la implementación de la ley en el territorio y sostuvo la necesidad de avanzar en un régimen de responsabilidad penal juvenil integral que no se limite únicamente a la discusión sobre la edad.

(14:00) Santiago Santurio cargó contra el “garantismo” y apuntó al kirchnerismo por la inseguridad juvenil

En el inicio del debate sobre la Reforma Penal Juvenil, el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, defendió la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, cuestionando duramente las políticas de seguridad y educación de las últimas décadas.

“¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un joven que comete un delito grave, que mata con dolo y, cuando sale porque no va preso, vuelve a hacerlo?”, planteó Santurio, quien acusó a la oposición de promover un “Estado ausente” que hace la vista gorda frente al delito.

El legislador oficialista fue tajante al señalar un “diagnóstico errado” en las gestiones anteriores: “Estamos contagiados de garantismos y abolicionismos donde el Código Penal parece una guía moral que no se aplica. En el mundo del revés en el que vivíamos, pensaban que pintando bancos de colores iban a bajar los delitos contra las mujeres”.

Además, Santurio vinculó la situación actual de los menores en conflicto con la ley con la gestión anterior al señalar que los adolescentes de 14 y 15 años atravesaron “una década bajo gobiernos kirchneristas”, por lo que —afirmó— existe una “responsabilidad política”. En ese marco, indicó que la prioridad oficial es el Plan de Alfabetización incorporado al Presupuesto para prevenir que los jóvenes queden expuestos al narcotráfico y sostuvo que el régimen penal juvenil impulsado por el Ejecutivo “no es una solución definitiva, pero sí una respuesta”.

(13:56) ¡Viva Perón, carajo! el diputado Aldo Leiva (Unión por la Patria) rindió homenaje a Sandra Mendoza

El cuerpo legislativo hizo una pausa en la agenda de proyectos para rendir homenaje a la exdiputada por Chaco, Sandra Mendoza, fallecida este miércoles a los 62 años. El momento estuvo marcado por el reconocimiento a su trayectoria política. El diputado Aldo Leiva fue el encargado de dedicar unas palabras a su comprovinciana, destacando no solo su labor parlamentaria, sino también su calidez humana y militancia territorial.

“Hablar de Sandra Mendoza es hablar de una persona comprometida con el Chaco, con la democracia, con los derechos humanos y con la niñez”, expresó Leiva visiblemente conmovido ante sus pares.

En un discurso que recorrió décadas de historia política compartida, el legislador recordó los ideales que los unieron: “Con Sandra soñamos y militamos juntos. Durante su paso por el Congreso de la Nación, honró su compromiso por la lucha por un federalismo auténtico y por una Argentina más justa”. Para cerrar su intervención, Leiva apeló a las frases características de Mendoza, provocando aplausos en su bloque: “Voy a terminar como Sandra hubiese querido: ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva el Chaco! ¡Viva la Argentina!”.

(13.33) Ardohain acusó a Grabois de “instigación a la violencia”

El debate se recalentó temprano con una cuestión de privilegio planteada por el diputado pampeano Martín Ardohain (PRO) contra su par Juan Grabois. El legislador vinculó directamente a Grabois con los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante la última movilización.

“Es lamentable ver a un diputado encabezando una marcha que termina en desorden y represión. No puede haber un legislador elegido por el voto popular que vaya en contra del sistema democrático”, disparó Ardohain, extendiendo su crítica al gobernador Axel Kicillof por su presencia en la manifestación.

La respuesta de Grabois no tardó en llegar, apelando a la ironía y el contraataque directo: “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, retrucó. Además, el referente de Patria Grande desafió a Ardohain a realizar la denuncia penal si tiene pruebas y denunció una “cacería” de estudiantes por parte de las fuerzas de seguridad, mientras lanzó duras acusaciones vinculando a Lorena Villaverde y José Luis Espert con el financiamiento del narcotráfico.

(13.40) La advertencia de Grabois: “Van a terminar yéndose en helicóptero”

En un tramo de máxima tensión, Grabois apuntó contra la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, trazando un paralelismo histórico con la crisis del 2001. El diputado de Unión por la Patria lanzó una advertencia directa al oficialismo: “De cobardes e inútiles que son, van a terminar yéndose en helicóptero igual que Patricia Bullrich”.

Grabois aseguró que su intención no es el cese anticipado del mandato de Javier Milei, sino una advertencia sobre la viabilidad social del proyecto. En la misma línea y para sorpresa de los presentes, reclamó mejores condiciones para las fuerzas de seguridad: “Pónganles un sueldo digno a los policías, gendarmes y soldados; eso es lo que debería decir su reforma laboral”, sentenció.

– Romina del Plá: “Les están mintiendo a las familias de las víctimas”

La diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, cuestionó el proyecto de Régimen Penal Juvenil y acusó al Gobierno de generar falsas expectativas. “Les están mintiendo a las familias de las víctimas diciendo que van a tener una resolución con esta ley”, afirmó durante el debate.

En ese sentido, sostuvo que la discusión parlamentaria parte de un diagnóstico equivocado. “Ya existen las medidas que se pueden tomar para los pocos, aunque gravísimos, delitos que involucran a menores de 16 años. Entonces, todo el debate que estamos teniendo es una gran farsa”, lanzó.

Además, rechazó lo que definió como un intento de “criminalizar a la juventud”. “Con toda la furia que se pretende descargar, no se ve que nuestra juventud es víctima de situaciones de las que ningún gobierno se hizo cargo. No se toma ninguna medida para protegerla, se desfinancia. Todos los organismos de infancias y juventud están en contra de esta ley”, concluyó.

– Myriam Bregman cruzó al peronismo: “¿Saben que el gobierno peronista en 1954 subió la edad y no la bajó?”

La diputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, cuestionó con dureza a los sectores que respaldan la baja de la edad de imputabilidad y apuntó directamente contra quienes se reivindican peronistas. “Algunos se dicen peronistas, pero ¿saben que el gobierno peronista en 1954 subió la edad y no la bajó? Por lo menos aclaren en nombre de qué hablan”, lanzó en el recinto.

Durante su intervención, reiteró su rechazo al proyecto: “Decimos ‘no a la baja de punibilidad’ y, por favor, que se retire esta ley. Que al que la vote le dé vergüenza lo que está haciendo”. Y agregó: “Van a quedar en la historia, pero en el lugar del basurero”.

Bregman también cuestionó la consigna oficial de “delito de adulto, pena de adulto”. “No deja de asombrarme, por más que la que hable sea Patricia Bullrich. ¿Delito de diputado, pena de diputado para Espert? ¿Cómo llevamos esa regla a la práctica?”, ironizó. “Los delitos que cometen los que están acá adentro no se hablan más, se protegen. Los crímenes del poder se protegen”, concluyó.

– Diputada de Provincias Unidas cuestionó el “tratamiento exprés” de la reforma penal juvenil

La diputada jujeña, María Inés Zigarán, del interbloque Provincias Unidas, destacó el “trabajo construido” entre distintos bloques para avanzar en la reforma del sistema penal juvenil, aunque advirtió que “también merecían respeto los legisladores que ingresaron en diciembre de 2025”.

En ese sentido, sostuvo que “se ha tratado de hacer un tratamiento exprés del tema”, cuando el debate “podría haber sido enriquecido con los aportes de los legisladores que nos sumamos a esta Cámara”. Además, cuestionó las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo en los últimos días, entre ellas cambios en la edad de imputabilidad.

“La desprolijidad con que se trata un tema tan sensible es inaudita”, concluyó.

– Otro diputado de Unión por la Patria se diferenció de su bloque y respaldó que haya imputabilidad desde los 14 años

El diputado Ramiro Gutiérrez, referente del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, se apartó de la postura mayoritaria de su bloque —que anticipó su voto en contra— y sostuvo que a los 14 años una persona comprende la gravedad de cometer un delito y que ese acto “tiene que tener consecuencias”.

“Si alguien decide lastimar o matar, a los 14 años entiende que eso está mal. En el lenguaje en el que fui formado, eso se llama delito, y el delito debe tener consecuencias”, afirmó durante el debate.

Gutiérrez también planteó la necesidad de avanzar en un nuevo Régimen Penal Juvenil y cuestionó la normativa vigente, al señalar que proviene de la última dictadura militar y “no ha dado ninguna respuesta satisfactoria a la sociedad”. “No hay que enojarse con el problema, hay que resolverlo”, agregó.

– El socialista Pablo Farías, de Provincias Unidas, defendió bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El diputado nacional, Pablo Farías, referente del socialismo santafesino e integrante del interbloque Provincias Unidas, respaldó la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años y sostuvo que el Congreso no debe “seguir dilatando un debate que lleva décadas sin resolver un sistema de responsabilización para niños y adolescentes en conflicto con la ley penal”.

Durante su intervención, afirmó que el dictamen de mayoría aborda la problemática con claridad y defendió la necesidad de aplicar un régimen específico para menores. “No se trata de aplicar el Código Penal de adultos, sino de establecer un proceso adecuado para niños, niñas y adolescentes. Son edades evolutivas y el sistema debe reconocerlo”, señaló.

Farías remarcó que la iniciativa no implica impunidad, sino la construcción de un esquema que respete los derechos “de víctimas y victimarios”, con penas graduadas, medidas alternativas y herramientas preventivas acordes a la edad.

– Germán Martínez confirmó que el peronismo votará en contra del nuevo Régimen Penal Juvenil: “No al carancheo”

Germán Martínez anunció que su espacio votará en contra del dictamen de mayoría sobre el Régimen Penal Juvenil. Según explicó, su bancada propone avanzar hacia un régimen penal adolescente que supere “la trampa del debate por la edad” y contemple un abordaje integral para los no punibles, con financiamiento adecuado y plazos de implementación realistas.

Durante su intervención, el diputado pidió dar una discusión profunda y evitar especulaciones políticas. “No al carancheo, sí a un tratamiento serio de temas que generan mucha sensibilidad en el pueblo argentino”, afirmó.

– “Humanidad, sensibilización y empatía”: el pedido de Germán Martínez en el debate sobre el Régimen Penal Juvenil

El diputado nacional de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no se reduce a diferencias partidarias, sino que está atravesada por experiencias personales diversas en todos los bloques. “No venimos solo con posicionamientos políticos, sino también con historias de vida que influyen en cómo abordamos este tema”, reflexionó.

En ese marco, reclamó incorporar una mirada más humana en el tratamiento legislativo. “Si no somos capaces de poner humanidad, sensibilidad y empatía, no vamos a lograr un abordaje serio”, sostuvo, al plantear la necesidad de una respuesta integral y responsable. Además, señaló que hubo aportes al proyecto que “lamentablemente no fueron tenidos en cuenta”.

– Tolosa Paz acusó al Gobierno de hacer “marketing” con la reforma juvenil

La lgisladora de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, llamó a “construir un nuevo sistema penal” para abordar la problemática de los delitos cometidos por menores y rechazó la modificación de la normativa vigente, a la que definió como “vetusta y regresiva”, con 45 años de antigüedad.

Durante el debate, cuestionó las consignas oficiales y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Decir ‘delito de adulto, pena de adulto’ puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de lo que necesitamos para sacar adelante el país”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que el sistema político debería trabajar para que la privación de la libertad sea una excepción y criticó lo que consideró una mirada punitivista. Según expresó, quienes impulsan la reforma promueven una lógica de “cárcel y bala” frente a situaciones que involucran a “niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”.

Finalmente, recordó que su bloque presentó una iniciativa propia que contempla penas progresivas, institutos especializados de detención y un tope máximo de 10 años de prisión.

– La libertaria Laura Rodríguez Machado dijo que el actual régimen penal juvenil es “heredado de la dictadura”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, defendió la reforma del Régimen Penal Juvenil y cuestionó a la oposición por rechazar los cambios propuestos. Según afirmó, buscan “ocultar una realidad” y evitar modificaciones para que “todo siga igual”.

“Lo que quieren es ocultar una realidad. No quieren cambiar nada y quienes más pierden derechos, además de las víctimas, son los propios menores, a quienes el Estado ni siquiera mira”, sostuvo durante su intervención en el recinto.

Al abrir el debate, la legisladora también apuntó contra el sistema vigente, al que definió como “ineficiente, injusto y heredado de la dictadura”, y reclamó avanzar hacia un esquema con “impunidad cero”.

– Juan Grabois desafiante por la Ley Penal Juvenil: “Por mí, pueden bajarla a cero años”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, cuestionó con dureza el impulso oficial a la Ley Penal Juvenil y criticó la propuesta de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. “Por mí, pueden bajar la imputabilidad a cero años”, lanzó, en tono irónico, al ingresar al Congreso.

Minutos antes de participar de la sesión, en declaraciones a A24, el dirigente también se refirió a las movilizaciones y afirmó: “Hay una sospecha que no puedo comprobar, pero voy a intentar, de que son infiltrados, porque el 99% de la gente que va a una movilización es una parte del pueblo ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta”.

– La UCR anticipó su respaldo al nuevo Régimen Penal Juvenil

La Unión Cívica Radical (UCR) confirmó que acompañará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil que debatirá este jueves la Cámara de Diputados, el cual propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años con el objetivo de “garantizar justicia para las víctimas y promover la responsabilidad de los adolescentes por sus actos”.

A través de sus redes sociales, el partido sostuvo que mantiene “una posición histórica y consistente” en favor de un régimen penal juvenil moderno y federal, con reglas claras y garantías efectivas. Además, remarcó que respaldará una iniciativa integral, al advertir que “modificar solo la edad de punibilidad no mejora la seguridad ni asegura justicia”.

– Homenaje a Sandra Mendoza y asunción de Schiaretti antes del debate en Diputados

Antes de iniciar el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la Cámara de Diputados realizó un minuto de silencio por la muerte de la exlegisladora nacional por Chaco, Sandra Mendoza.

En la misma sesión, prestó juramento como diputado nacional el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti (Provincias Unidas), quien no había podido participar de la sesión preparatoria de diciembre debido a una intervención cardíaca.

