Tras más de seis décadas, Chubut vuelve a perforar en Cañadón Perdido

Bajo un plan de reactivación encabezado por PECOM en uno de los campos históricos de la Cuenca del Golfo San Jorge, la nueva etapa se desarrolla en un escenario de mayor competitividad para la producción convencional, resultado de gestiones provinciales que facilitaron la eliminación de aranceles a la importación de polímeros y la reducción de derechos de exportación, generando condiciones más favorables para nuevas inversiones.

En el marco del plan de inversiones previsto para este año, se presentó en Comodoro Rivadavia una nueva campaña de perforación orientada a reactivar el yacimiento Cañadón Perdido, un área histórica de la Cuenca del Golfo San Jorge que no registraba perforaciones desde hace más de 60 años. La iniciativa se desarrolla en un contexto de medidas destinadas a mejorar las condiciones de competitividad para la producción convencional, fruto de gestiones provinciales que facilitaron la eliminación de aranceles y la reducción de derechos de exportación, junto al compromiso de inversión de empresas operadoras en el área.

“Durante demasiado tiempo vimos cómo áreas maduras entraban en declino sin una estrategia clara de recuperación. Decidimos exigir inversión y poner en marcha un plan concreto para recuperar producción y sostener empleo”, expresó el mandatario.

La iniciativa, impulsada por PECOM, contempla la operación del equipo V51 y la perforación de 28 pozos en una primera etapa. Además, se pondrá en marcha un piloto de inyección de polímeros con el objetivo de optimizar la recuperación secundaria y comenzar a revertir la caída productiva de un campo que durante años mantuvo una actividad marginal.

Inicialmente los trabajos se desarrollarán en El Trébol y luego avanzarán con una campaña intensiva en el sector Campamento Central–Cañadón Perdido.

Antecedentes del área

Cañadón Perdido registró producción primaria entre 1928 y 1960. En la década del ’90 tuvo un nuevo desarrollo por recuperación secundaria, pero posteriormente volvió a entrar en declino. Actualmente cuenta con 27 pozos activos y una producción de 68 metros cúbicos diarios.

El nuevo esquema no solo implica volver a perforar tras más de seis décadas, sino también multiplicar la actividad con una segunda etapa proyectada que podría alcanzar los 600 metros cúbicos diarios y la perforación de aproximadamente 80 pozos.

Proceso Manantiales Behr

En paralelo, PECOM avanza en el proceso de adquisición del yacimiento Manantiales Behr, perteneciente a YPF.

En ese contexto, Torres, junto al Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, y diputado nacionales Jorge “Loma” Ávila, ratificó la necesidad de incrementar los compromisos de inversión para garantizar un desarrollo eficiente del recurso, sostener el empleo y fortalecer la actividad económica regional.

“El mensaje es claro: quien quiera operar en Chubut tiene que invertir, sostener el empleo y comprometerse con el desarrollo de la provincia. No vamos a permitir que nuestros yacimientos sigan perdiendo producción por falta de decisión”, afirmó el Gobernador.

Autoridades presentes

Participaron de la actividad el ministro de Hidrocarburos del Chubut, Federico Ponce; autoridades de PECOM, entre ellas su Director Ejecutivo de Operaciones de Upstream, Jorge López Kessler, y su Gerente de Relaciones Institucionales, Federico Monarca; legisladores provinciales y concejales de la ciudad.