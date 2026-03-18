Tras escándalo por caramelos Flynn Paff chinos, Georgalos promete “argentinizar” sus golosinas

La compañía inició la importación de una línea desde Asia pero, en paralelo, busca fortalecer su presencia local con una apuesta productiva inédita en 2026

La decisión de fabricar en China una variante de los caramelos Flynn Paff abrió un debate dentro de la industria alimenticia local. En medio de esa polémica, Georgalos salió a aclarar que se trata de un desarrollo puntual dentro de su portfolio y adelantó que durante 2026 lanzará cerca de 20 nuevos productos, todos elaborados en la Argentina.

La discusión comenzó luego de que el presidente de la compañía, Miguel Zonnaras, revelara en el podcast ‘La Fábrica’ que una versión específica de estos caramelos empezó a producirse en el país asiático para luego importarse y venderse en el mercado local.

Desde la empresa explicaron que esa variante representa menos del 1% del volumen total de la marca Flynn Paff, que produce cerca de 2.000 toneladas anuales en el país. El resto de la línea continúa fabricándose en plantas locales, principalmente en la fábrica que la compañía tiene en la localidad bonaerense de Victoria.

El producto que hoy se elabora en China forma parte de una propuesta denominada ‘Flynn Paff Jelly Beans Challenge’, un formato pensado como juego para consumidores. Se trata de confites que incluyen sabores tradicionales junto con otros inesperados. Quien los prueba no sabe de antemano qué gusto le tocará: algunos pueden ser frutales o dulces, mientras que otros fueron pensados para resultar extraños o poco agradables. La gracia está justamente en esa incertidumbre, que convierte la experiencia en una especie de desafío entre amigos.

Este tipo de caramelos se popularizó a nivel global a partir de la saga de Harry Potter, donde en las películas los personajes prueban golosinas similares que mezclan sabores ricos con otros inusuales. Ese concepto de sorpresa y juego es el que inspiró el desarrollo del producto dentro de la línea Flynn Paff.

Por qué Georgalos decidió fabricar una versión de Flynn Paff en China

Desde la empresa explicaron que el proyecto surgió dentro del área de marketing con la intención de lanzar una propuesta distinta dentro del segmento de golosinas, especialmente orientada a un público joven. El formato, sin embargo, no pudo desarrollarse con proveedores locales, lo que llevó a buscar alternativas en el exterior para producir esa partida específica.

La confirmación de esa producción abrió una discusión dentro del sector alimenticio sobre la competitividad de fabricar en la Argentina frente a otros mercados. En el podcast, Zonnaras explicó que muchas de las ventajas que históricamente tenían los países productores de alimentos se fueron diluyendo con el tiempo.

Según el empresario, gran parte de las materias primas que utiliza la industria alimenticia se comercializan hoy como commodities. Esto implica que su precio tiende a ser similar en distintos mercados internacionales, por lo que el hecho de producir esos insumos en un país determinado ya no representa necesariamente una ventaja competitiva.

En ese sentido, sostuvo que el costo de la materia prima que paga una fábrica de alimentos en la Argentina no difiere demasiado del que paga una planta en otros países. La materia prima, explicó, se comercializa a precios internacionales y termina llegando a valores similares a las distintas fábricas.

Para Zonnaras, los factores que hoy terminan inclinando la balanza entre producir en un país u otro están vinculados principalmente con la estructura general de costos. Entre ellos menciona la logística, la infraestructura y la carga impositiva que enfrentan las empresas.

Uno de los ejemplos que suele utilizar para explicar esa situación tiene que ver con el transporte. Según señaló, un flete marítimo desde China hasta el puerto de Buenos Aires ronda actualmente los u$s4.000, mientras que trasladar mercadería desde Córdoba puede costar alrededor de u$s2.000.

Para el empresario, esa comparación refleja los problemas estructurales vinculados a la logística y a la infraestructura que enfrentan las empresas que producen en el país.

A esa situación se suma, según su visión, la carga impositiva que deben afrontar las compañías. En particular, cuestionó la acumulación de impuestos municipales y provinciales que se suman a los tributos nacionales y que, según afirma, terminan afectando la competitividad de la producción local.

Desde su perspectiva, cuando un producto pierde competitividad frente a alternativas importadas, el impacto termina trasladándose a toda la cadena económica. Primero se ve afectada la producción, luego el empleo y finalmente el consumo.

Georgalos prepara 20 lanzamientos fabricados en Argentina

Georgalos es una de las empresas más tradicionales del negocio de golosinas en la Argentina. Fundada hace más de ocho décadas, la compañía logró posicionar varias marcas emblemáticas dentro del consumo masivo, muchas de ellas especialmente asociadas al público infantil.

En los últimos años la empresa avanzó además con una expansión de su portfolio mediante la adquisición y recuperación de marcas históricas. Uno de los movimientos más importantes fue la compra a PepsiCo del 100% de las acciones de Alimesa, la compañía que producía en el país las marcas Toddy y Zucoa.

A esa operación se sumó posteriormente la recuperación de Palitos de la Selva, que volvió a manos de Georgalos tras un acuerdo con Mondelez International. Algo similar ocurrió con Mantecol, una de las golosinas más emblemáticas del mercado argentino, que regresó a la empresa luego de más de dos décadas fuera de su portfolio.

La compañía sostiene que esos movimientos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer su presencia en el mercado local y ampliar su oferta dentro del negocio del consumo masivo.

Los lanzamientos previstos para 2026 se inscriben dentro de ese plan. Según adelantaron, el objetivo es renovar parte del portfolio con cerca de 20 nuevos productos, todos desarrollados y fabricados en la Argentina.

Por Belén Gorno – IP