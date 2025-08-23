Torres y Victoria Villarruel en Río Mayo: “Trabajamos juntos por una Argentina verdaderamente federal”

La Vicepresidenta de la Nación fue declarada Huésped de Honor por el mandatario provincial, en el marco de una jornada que contó con la entrega de aportes económicos para el desarrollo de la localidad, firma de convenios para obras de infraestructura y reconocimientos a pobladores locales. “Hoy tenemos el gran desafío de seguir integrando a nuestra provincia, y esto significa que los chicos que nazcan en Río Mayo o en cualquier pueblo de Chubut tengan las mismas oportunidades para desarrollarse”, expresó Torres. Por su parte, Villarruel pronunció un emotivo discurso donde recordó su infancia en Río Mayo y aseguró: “Soy chubutense por elección”.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el acto por el 90° aniversario de la localidad de Río Mayo. La celebración contó con el acompañamiento de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien fue recibida en calidad de Huésped de Honor a partir del Decreto provincial rubricado por el mandatario.

Participaron también de la actividad el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; la senadora Edith Terenzi; el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute; intendentes y jefes comunales de toda la provincia, legisladores provinciales y funcionarios del Gabinete provincial.

Al término del acto, Torres junto a Villarruel recorrieron el Centro de Monitoreo de Río Mayo, las instalaciones del Hospital local —donde se implementó la Telemedicina con la primera Estación Multidiagnóstico para la localidad— y el Club de Abuelos, en el marco de su 23° aniversario.

Soberanía y una Argentina federal

“Cuando a uno le toca gobernar, ya no hay ‘ellos’ y ‘nosotros’, sino que uno debe gobernar para todos. Frente a esas diferencias que en algún momento se quisieron remarcar, dividiéndonos y haciéndonos pelear entre chubutenses, pudimos demostrar que cuando hay vocación y un hermanamiento entre todos los intendentes de la provincia con el Gobierno provincial, las cosas suceden”, reflexionó Torres al inicio de su discurso.

El mandatario aseguró, además, que “hoy tenemos el gran desafío de seguir integrando a nuestra provincia, y esto significa que los chicos que nazcan en Río Mayo o en cualquier pueblo de Chubut tengan las mismas posibilidades de acceder a una educación terciaria y a prestaciones médicas de calidad, como quien puede hacerlo en Puerto Madryn, Trelew o Comodoro Rivadavia”.

Puntualizó que “ese gran desafío que asumimos, haciendo uso de las nuevas tecnologías, la Telemedicina y la educación a distancia, es lo único que nos va a permitir avanzar sin volver atrás ni hipotecar el futuro de los más chicos”.

“Esa Argentina federal, que trabaja, que genera y que hace soberanía como todos estos pueblos que hacen Patria, es un bastión fundamental para nuestra soberanía. Ahí no existen economías ‘rentables’ o ‘no rentables’, sino la necesidad como país de acompañar a que nuestros pueblos sigan haciendo Patria y de pie”, subrayó Torres.

“El pueblo chubutense tiene una aliada”

Al mismo tiempo, el Gobernador llamó a “reconocer a nuestros pioneros como algo fundamental, rescatando los valores del trabajo y el esfuerzo, y la enseñanza que nos dejan día a día: que tenemos que contar con la madurez dirigencial suficiente para concentrarnos en lo importante, que es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, y tener el coraje suficiente para sentarnos con quien capaz no piense como uno”.

Indicó que “hay cuestiones que no podemos poner nunca más en discusión: la importancia de nuestra educación pública, de sostener esa Argentina federal, que tanto genera y que muchas veces está tan relegada”.

“El pueblo chubutense tiene en la Vicepresidenta de la Nación una aliada, porque cada vez que necesitamos trabajar un proyecto necesario para reivindicar a esa Argentina federal, nos escuchó y cumplió, y hoy está presente”, destacó Torres.

“La única forma de salir adelante y mejorar es trabajando hermanados como sociedad, para que los más chicos tengan más oportunidades”, agregó, antes de pedir “que todos inflemos el pecho para reivindicar a nuestro querido Río Mayo, a nuestra querida provincia, con un fuerte ‘¡Viva la Patria federal!’”, concluyó.

“Soy chubutense por elección”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recordó que “fui muy feliz viviendo en Río Mayo y en cada uno de los días que pasé en este pequeño pedacito de nuestra inmensa Patagonia. El recuerdo más querido de mi infancia fueron los meses en los que vivimos en el Regimiento N° 37 del Ejército Argentino”.

Agregó: “Aquí conocí lo que es vivir en el interior profundo de nuestra Argentina; aprendí a amar el paisaje de la estepa patagónica, esa grandeza silenciosa que desafía al que la habita, pero que se enraiza en el corazón para siempre”.

“Junto a ustedes, fui a una escuela pública y recibí una educación de calidad que, al regresar a la Capital Federal, me permitió reincorporarme sin problemas en el primer año del secundario”, describió.

Villarruel sumó: “Viviendo en Río Mayo conocí las dificultades y adversidades que se enfrentan cuando se vive lejos de los centros urbanos. Muchas obligaciones eran ‘ruta obligada’ hacia Comodoro Rivadavia, y toda esa adversidad me hizo amar aún más a la República Argentina”.

“Fue poco mi tiempo en Río Mayo, pero debo decirles que soy chubutense por adopción y por elección”, remarcó la Vicepresidenta, agradeciendo “por todo lo que el pueblo ha preparado para esta visita tan anhelada, porque Río Mayo siempre está presente en mí”.

Concluyó agradeciendo “al gobernador Ignacio Torres por hacer que esta celebración sea algo inolvidable para cada uno de nosotros”.

Sin diferencias y trabajando juntos

El intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, recordó que “llevábamos tan solo un mes de gestión cuando contamos con el acompañamiento del Gobernador en el Festival Nacional de la Esquila, y a pesar de que habíamos ido a elecciones por un partido político distinto, él no hizo ninguna diferencia, como tampoco la hace en ninguna localidad de la provincia”.

“Hoy, en Río Mayo, estamos trabajando todos juntos y sabemos que tanto el Gobernador como sus funcionarios defienden los intereses de la provincia como nadie”, resaltó.

Aportes y reconocimientos

El acto inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Provincial, ejecutados por la Banda de la Policía de Chubut. Seguidamente, el Gobernador entregó a la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el Decreto por el cual fue declarada Huésped de Honor.

A su vez, dos adultos mayores de Río Mayo recibieron reconocimientos oficiales a su trayectoria en la comunidad local: Lili del Carmen Soto y Eduardo Enrique Salazar fueron distinguidos por parte del intendente junto a las autoridades presentes.

En el marco del acompañamiento del Gobierno de Chubut a las distintas localidades, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, entregó un aporte económico por parte de la Provincia, destinado a solventar gastos de mantenimiento, refacción, recambio de césped sintético y demás costos operativos del reacondicionamiento integral del playón deportivo municipal. Dicho aporte fue recibido por el intendente local, Gustavo Loyaute.

Por otra parte, la Secretaría de Trabajo de Chubut otorgó un aporte económico cuyos fondos se distribuirán para potenciar diversos sectores de la comunidad. Una parte se utilizará para fortalecer los talleres de oficios municipales; otra, en programas deportivos y turísticos para fomentar un estilo de vida activo y atraer visitantes; y otra, en la adquisición de equipamiento para el mantenimiento de espacios públicos. En conjunto, este aporte representa una inversión integral en el progreso de Río Mayo, cubriendo áreas clave como capacitación laboral, turismo y bienestar comunitario.

Obras y anuncios

El gobernador Ignacio Torres también encabezó la rúbrica de acuerdos para la realización de obras y viviendas en la localidad.

En primera instancia, se firmó un convenio entre el Gobierno de la Provincia del Chubut, a través de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), y la Municipalidad de Río Mayo para la obra de construcción de 720 metros lineales de cordón cuneta. El acuerdo contó con la firma del presidente de la AVP, Federico Drescher, y del intendente local.

También el titular del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Guillermo Espada, junto al Gobernador y al intendente Gustavo Loyaute, firmaron un acta compromiso para la construcción de dos viviendas tuteladas.

Por último, el secretario de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, junto al Gobernador y el intendente local, rubricaron un acta acuerdo para la financiación del proyecto denominado “Infraestructura Sustentable para el Camping Municipal de Río Mayo”, en el marco del programa Chubut Sustentable.