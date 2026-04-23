Torres y Taccetta recorrieron la obra del nuevo módulo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel

La obra apunta a mejorar la gestión de los residuos en Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces, a partir de una inversión provincial de $1.300 millones. Se trata del segundo módulo de disposición final, tras casi dos décadas sin obras de ampliación en la planta.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el secretario provincial de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, encabezaron una recorrida por la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad, donde se ejecuta la obra del segundo módulo de relleno sanitario, destinada a fortalecer la gestión de residuos y reducir el impacto ambiental, seguida posteriormente por una visita al Centro de Revalorización local.

Con una inversión provincial de $1.300 millones, la ampliación de la planta de tratamiento permitirá mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos tanto en Esquel como en Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces.

Obra de impacto regional

Al respecto, Torres destacó que Esquel “es una localidad modelo y un ejemplo en materia de reciclaje y separación de residuos”, y recordó que la obra “fue demandada durante muchísimos años, en un contexto donde hubo gobiernos que miraron para otro lado”.

“Gracias a la voluntad y la responsabilidad de Taccetta, y al trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio, hoy esta obra de más de mil millones de pesos es una realidad, y antes del invierno va a estar finalizado el nuevo módulo”, anticipó.

“Estas son obras que necesita la ciudad, pero también la región”, remarcó el mandatario.

Trabajo conjunto y resultados

Por su parte, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, agradeció “el acompañamiento del Gobernador y de todo su equipo en el marco de esta obra, que representa un esfuerzo enorme y es muy importante para nuestros vecinos”.

En ese sentido, sostuvo que “estamos demostrando a la comunidad que, cuando hay compromiso y trabajo en equipo, las cosas se hacen”.

Nuevo módulo de la Planta

La obra, que la Provincia lleva adelante de manera conjunta con la Municipalidad de Esquel, contempla la construcción del módulo 2 de disposición final, una infraestructura clave para la gestión de residuos en la ciudad.

El módulo tendrá dimensiones de 33 por 83 metros y una profundidad de 5 metros, en el marco de una obra que incluye una excavación impermeabilizada con membrana de polietileno de alta densidad. Esto permitirá contener los residuos y recolectar los líquidos lixiviados, que serán conducidos a un sistema de bombeo y posteriormente a la planta de tratamiento, evitando impactos ambientales.

Asimismo, en el predio de la planta de tratamiento funciona también la planta de separación y clasificación de materiales recuperables como PET, cartón, metales y vidrio, entre otros.

Por otro lado, en el centro de la ciudad funciona el Centro de Valorización de Materiales, donde se reciben y acondicionan materiales reciclables para descomprimir la planta principal. Para su operatividad, la Provincia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizó un aporte de $42 millones.

Cabe destacar que, desde 2009, no se desarrollaban obras de estas características. A través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno del Chubut gestionó el financiamiento necesario para llevar adelante este proyecto, que permitirá consolidar una gestión de residuos más eficiente y sostenible.

La iniciativa representa una solución concreta a una problemática ambiental histórica y el fortalecimiento de una política pública orientada al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible.