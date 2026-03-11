Torres y Orrego destacaron en Nueva York el potencial de Argentina en cobre y uranio

Los gobernadores de Chubut y San Juan representaron a sus provincias exponiendo ideas en la “Argentina Week”, acompañando al presidente Milei.

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron de la Semana de la Argentina en Nueva York y defendieron el interés estratégico de invertir en el país y en sus provincias, destacando el potencial energético y minero que posiciona a la Argentina como un actor clave para el desarrollo global.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante los encuentros con inversores internacionales, Ignacio Torres puso en valor el potencial energético de Chubut y destacó el rol estratégico de sus recursos uraníferos.

“Chubut tiene la principal reserva de uranio del país y podría ponerse en un lugar estratégico en el desarrollo energético”, afirmó el mandatario en distintas entrevistas durante su participación en el evento.

La mirada de Torres sobre la oportunidad para el país

En ese sentido, Torres remarcó que el contexto internacional abre una oportunidad para posicionar a la Argentina en sectores clave vinculados con la seguridad energética global.

El principal reservorio de uranio del país se encuentra en Cerro Solo, en Chubut, con recursos estimados en más de 4.400 toneladas de uranio, considerado el mayor depósito conocido en Argentina.

Opinión y datos de Orrego sobre el rol de San Juan en la economía nacional

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el rol que la provincia está teniendo en el desarrollo de proyectos vinculados al cobre y el impacto que pueden tener en la economía nacional.

Orrego subrayó la importancia de la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica para el desarrollo de la minería, y señaló que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aporta la competitividad que el sector necesitaba para comenzar a definir inversiones.

El mandatario sanjuanino también remarcó que San Juan se encuentra liderando el proceso de inversión minera en el país.

“San Juan es hoy la provincia que concentra más de la mitad de los montos de proyectos RIGI solicitados y reúne cerca del 80% de las inversiones esperadas en cobre para los próximos años, por más de 30.000 millones de dólares”, sostuvo.__IP__

Finalmente, Orrego destacó el clima de recuperación de confianza que se percibió durante la Semana de la Argentina en Nueva York, donde participaron once gobernadores junto a autoridades del Gobierno nacional.

“Lo más importante que estamos viendo es un proceso de recuperación de confianza. Y la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”, concluyó, en una frase que generó aplausos entre los asistentes al encuentro.

Fuente: Agencia NA

