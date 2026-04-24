Torres y Merino encabezaron una reunión con la Cámara de Industria y Comercio y avanzan en medidas de incentivo sectorial

La iniciativa, que será presentada la próxima semana, incluye medidas fiscales, herramientas crediticias y acciones de promoción orientadas a sostener la actividad, fortalecer el comercio local y acompañar a quienes invierten y generan empleo en la provincia.

En la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, encabezaron una reunión de trabajo con empresarios y referentes nucleados en la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut.

También participaron el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, Germán Scandroglio; el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, quien formó parte del encuentro de manera remota, y la concejal de Trelew, Claudia Monají.

El objetivo del encuentro fue comenzar a delinear un paquete de medidas destinado a impulsar la generación de empleo y la reactivación del consumo. En ese marco, la mesa de trabajo evalúa un plan de fomento a la construcción y de promoción para comercios locales, que será presentado en detalle la próxima semana.

Herramientas concretas para contrarrestar un complejo contexto económico

“Ante un difícil contexto económico nacional, con niveles de inflación que van en aumento y una retracción generalizada del consumo, nuestra responsabilidad es amortiguar esa retracción mediante políticas que promuevan la actividad, generen soluciones concretas y, fundamentalmente, protejan las fuentes de trabajo”, señaló Torres.

En ese sentido, el mandatario agregó: “En línea con nuestra política de acompañamiento a quienes invierten y generan empleo, en los próximos días estaremos presentando medidas de alivio fiscal, herramientas crediticias y acciones de promoción para la industria y el comercio de la zona este de la provincia”.

Exención del Impuesto de Sellos

Tras la reunión, las autoridades confirmaron la extensión por un año de la exención del impuesto de Sellos para la constitución y capitalización de empresas en Chubut.

“Se trata de medidas que han demostrado ser efectivas, por eso asumimos el compromiso de sostenerlas en el tiempo, consolidando un esquema de alivio fiscal que promueva la formalización, la inversión y el crecimiento del entramado productivo”, indicó el titular del Ejecutivo provincial.

Política sectorizada y acompañamiento activo

Desde las cámaras participantes destacaron la predisposición del Gobierno Provincial y Municipal para avanzar en una estrategia conjunta que mejore las condiciones de desarrollo de la actividad económica.

“El rol del Estado, tanto provincial como municipal, incentivando de manera inteligente la producción, el trabajo y el consumo, es clave en este contexto”, señalaron.

Por su parte, Torres subrayó: “Estamos acompañando activamente, con políticas sectorizadas, a quienes generan empleo y desarrollo en la provincia. Hoy, más que nunca, es fundamental trabajar en conjunto para sostener la actividad y proyectar nuevas oportunidades en toda la provincia”.

Amplia convocatoria

El encuentro tuvo una nutrida participación en representación de ambas cámaras y, además, de equipos técnicos y funcionarios tanto provinciales como municipales. Acompañando al intendente de Trelew, se hicieron presentes la coordinadora de gabinete, Lorena Condinanzo; el titular de la cartera de economía municipal, Gustavo Paz; la secretaria de Producción, Comercio, Industria y Turismo, Andrea Rapetti; y el coordinador general de Relaciones Institucionales, ⁠Leandro Ferrario.