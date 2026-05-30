Torres y Biss recorrieron el inicio de la obra que llevará gas a más de 700 familias de Rawson

El gobernador destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio y los vecinos para concretar una obra largamente esperada. La inversión ronda los 1.000 millones de pesos y permitirá llevar el servicio a 735 familias de la capital provincial.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este viernes el inicio de la obra de la red de gas en las Áreas 12 y 13 de Rawson, que beneficiará a 735 familias de la capital provincial y dará respuesta definitiva a un reclamo sostenido durante años por los vecinos del sector.

Se trata de un proyecto que requirió una gestión compleja debido a su ubicación, ya que contempla el cruce del río Chubut y la intervención de distintos organismos, entre ellos Camuzzi Gas del Sur S.A., la Administración de Vialidad Provincial y el Instituto Provincial del Agua (IPA).

Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el intendente de Rawson, Damián Biss, además de funcionarios provinciales y municipales. En la ocasión, visitó y dialogó con vecinos de la zona, quienes serán beneficiarios directos de la obra.

Los trabajos comenzaron este jueves en el marco de una articulación entre el Municipio de Rawson, los vecinos contribuyentes y el Gobierno del Chubut. Las tareas contemplan la ejecución de zanjeo e instalación de cañerías y están a cargo de la empresa CYMSEG S.R.L.

Torres destacó “la importancia de esta obra, porque permite que cientos de familias accedan a un servicio básico y fundamental como el gas”, y valoró que “desde el primer día existió una verdadera articulación entre el Gobierno Provincial, el Municipio, los vecinos y organismos como Camuzzi, el IPA y Vialidad Provincial para superar las dificultades técnicas que implicaba concretar este proyecto”.

Asimismo, el Gobernador remarcó que “estamos hablando de una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos que va a mejorar la calidad de vida de cientos de familias, además de generar condiciones para el crecimiento ordenado y la planificación urbana de un amplio sector de la ciudad”.

Finalmente, sostuvo que “el acceso al gas es un derecho y no un privilegio. Por eso estamos muy satisfechos de haber puesto en marcha una obra que dará respuesta a una demanda histórica de muchas familias de la capital provincial”.

El plazo estimado de ejecución es de entre 130 y 150 días. El proyecto contempla la instalación de la red de gas hasta el nicho de cada vivienda y forma parte de una política impulsada por el Gobierno del Chubut para fortalecer la infraestructura de servicios en toda la provincia.