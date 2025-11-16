Torres visitó a la primera bebé nacida en el nuevo hospital “María Humphreys” de Trelew

El Gobernador estuvo en la casa de Cristina Quispe, madre de Emily, la primera niña que nació esta semana en el moderno nosocomio y confirmó que será su padrino. Además, y a días del traslado del Centro Materno Infantil al nuevo hospital, el Gobernador volvió a recorrer el edificio para evaluar el funcionamiento durante estos primeros días. Destacó la labor del personal sanitario y dialogó con las familias de las pacientes que recibieron atención.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, visitó este sábado en Trelew a Emily, la primera bebé que esta semana nació en el nuevo hospital de Trelew “María Humphreys” y confirmó que será su padrino. La visita se dio tras el exitoso traslado del Centro Materno Infantil al moderno edificio, el cual también volvió a recorrer para evaluar el funcionamiento durante estos primeros días.

En primera instancia Torres se hizo presente en la casa de Cristina Quispe, madre de Emily, la beba que nació el miércoles por la noche en el flamante nosocomio, donde se interiorizó sobre la atención recibida por parte del personal de salud, conoció a los cuatro hermanos de la niña, además de entregarle obsequios, y les transmitió su deseo de ser el padrino de la bebé.

Posteriormente volvió a recorrer el nuevo hospital para conocer a otros bebés nacidos durante los últimos días, que ya suman ocho. “Estamos orgullosos del exitoso traslado del Materno Infantil a este edificio que es emblemático para toda la Patagonia y más contentos todavía con los nacimientos que se atendieron durante estos primeros días”, expresó.

La visita del mandatario se dio tras el traslado que durante la semana el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, concretó a la imponente infraestructura cumpliendo de esta manera con una etapa del plan de puesta en marcha del hospital.

“Tenemos que ser conscientes de la importancia que esto tiene para Chubut. Es un hito para la salud pública provincial haber puesto en marcha estas instalaciones tan esperadas y anheladas por toda la población”, indicó tras visitar a las madres y conocer a los bebés que aún permanecen internados recibiendo atención en el hospital ubicado en el acceso norte de Trelew.

En ese marco, Torres felicitó “a todo el personal sanitario por su compromiso para este logro y también a la secretaria de Salud, Denise Acosta, que está llevando adelante una tarea formidable en la puesta en marcha progresiva de los servicios del hospital”.

Servicios activos

Desde el traslado del Centro Materno Infantil al nuevo hospital los servicios activos son:

Tocoginecología que brinda atención de embarazo, parto y puerperio, además de consultas ginecológicas.

Neonatología que da atención a recién nacidos hasta los 28 días de vida.

Urgencias, que corresponden a embarazos, partos, ginecología o neonatología.