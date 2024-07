Torres: “Vamos a dar un debate histórico hacia la transparencia institucional”

Así lo aseguró el mandatario provincial al presentar el proyecto del primer Código Electoral de Chubut, iniciativa que elaboró ​​el Ejecutivo y que instituyó la creación de una boleta única de papel, el debate obligatorio, la paridad de género y la creación de la figura de “ Observadores Electorales”, entre otras herramientas. Además, el gobernador invita a toda la ciudadanía ya los diferentes espacios políticos a participar del armado de “este sistema ágil y transparente”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles en la Legislatura la presentación del proyecto de Ley para la creación del primer Código Electoral de la Provincia. El proyecto fue elaborado por el Ejecutivo y contempla, en sus casi 200 artículos, la necesidad de un marco normativo electoral propio para garantizar procesos transparentes y representatividad de todos los partidos políticos.

El nuevo Código busca sistematizar y actualizar el régimen electoral de Chubut, abordando aspectos como la igualdad de género, el debate obligatorio, la boleta única de papel y la participación de electores privados de libertad, así como una Secretaría Electoral permanente y más ágil, todo ello en consonancia con las normativas nacionales y la jurisprudencia vigente.

En un recinto colmado, el mandatario remarcó que “estamos dando un debate bisagra e histórico para nuestra provincia”, e invitó a “toda la ciudadanía, intendentes ya los distintos espacios políticos a participar e involucrarse para tener un sistema más ágil y claro”.

“Esta iniciativa es parte del proceso para salir de ese ranking que nos pone últimos en materia de transparencia institucional”, expresó el titular del Ejecutivo provincial y agregó que “buscamos implementar un sistema más amigable para que cualquier chubutense que no cuente con una estructura partidaria pueda defender su idea en un contexto con más transparencia y posibilidades”.

Presencias destacadas

Durante la presentación, desarrollada en el auditorio de la Legislatura Provincial en Rawson, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner; el Juez Federal, Hugo Sastre; y el secretario electoral del Juzgado Federal en Rawson, Enrique Kaltenmeier.

Asistieron, además, los redactores del anteproyecto original en el que se inspira el nuevo Código: la senadora nacional Edith Terenzi; el ex secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup Gerber; la ex subsecretaria del Tribunal Electoral, Elena Regojo y la ex secretaria electoral del Juzgado Federal de Rawson, Betina Grossman.

El acto también contó con la participación de intendentes de distintas localidades; funcionarios del Gabinete; diputados provinciales; dirigentes de distintos partidos políticos; autoridades del Tribunal Superior de Justicia y juristas destacados.

Debate sobre la bisagra

En su discurso, el gobernador aclaró que “no es para estar orgullosos que seamos la única provincia sin Código Electoral”, e indicó que si bien hubo debate y propuestas durante los últimos años, “el tema electoral siempre termina siendo una agenda opositora de quienes asumen para perpetuarse en el poder”.

El mandatario apuntó contra “la boleta clásica, que ha tenido mil denuncias”, y sostuvo que “aunque probablemente no vamos a terminar con las picardías electorales, sí va a ser un sistema más ágil y más transparente que no lleve a debatir ideas”.

En ese contexto, Torres instó a tratar la iniciativa en la Legislatura mediante “el debate y el consenso”, sumando a dirigentes de distintos partidos políticos ya especialistas en la materia “para terminar con las interpretaciones”.

Estos espacios de discusión, señaló el gobernador, “son fundamentales para quienes quieren participar, poder hacerlo en las mismas condiciones que cualquier otro partido. Por eso la importancia de fomentar la participación y de reivindicar la política como herramienta transformadora”.

Amplia participación ciudadana

Asimismo, Torres se refirió al modelo cordobés propuesto en el proyecto: “Estamos tomando ejemplos que sirvan, que han sido buenos y más transparentes y que podemos replicarlo tranquilamente en Chubut”, precisó.

“Necesitamos que se respete la ley, y si las reglas son claras, el rol de la Secretaría Electoral es hacer cumplir esa norma”, manifestó el gobernador, agregando que “vamos a tener un código claro, se va a votar y se va a debatir en esta Legislatura con la participación de toda la ciudadanía”.

70 años de incumplimiento

En tanto, el vicegobernador Gustavo Menna se refirió a la presentación del proyecto como “un día histórico” y remarcó, en ese punto, “la determinación del gobernador de saldar esa deuda de no contar con un Código Electoral pese a ser un mandato constitucional expreso, tras casi 70 años de incumplimiento”.

Menna señaló que Chubut “es la única provincia sin Código Electoral”, y explicó que con esta herramienta “apuntamos a la transparencia, legalidad y claridad, invitando a organizaciones de la sociedad civil, expertos y presidentes de partidos políticos”.

Acuerdo Legislativo

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, habló de “un día muy importante porque traemos a debate las leyes que conformarán el sistema electoral provincial, con un anteproyecto que fue trabajado por profesionales y legisladores nacionales de excelencia”.

El funcionario se refirió a la activa participación de la Legislatura en los últimos siete meses y aseguró que “una vez más va a tener un papel superlativo por su papel en el debate”. En ese marco, destacó “la decisión política del gobernador Torres de poner fin a tantos años de debate que no llegaron a un acuerdo legislativo”.

“Creemos que la obligación de la cartera política y de los legisladores es escuchar a todos los espacios y agrupaciones, aun a aquellos que no tienen la fortuna de tener representación legislativa, pero tienen el derecho a ser escuchados ya emitir su opinión”, concluyó Meiszner.

Regulación, Boleta Única e Igualdad de Género

El “Código Electoral del Chubut” aborda la necesidad de un marco normativo electoral propio para la provincia, destacando el incumplimiento histórico de 66 años en este aspecto y la dependencia del Código Electoral Nacional para la realización de elecciones locales.

El proyecto regula las elecciones en la provincia, municipios sin carta orgánica y comunas rurales, utilizando los mismos circuitos demarcados por la Justicia Nacional Electoral. Establece también los principios del sufragio como universal, obligatorio, directo, igual, secreto, libre, personal, no acumulativo e intransferible.

La iniciativa contempla la implementación de una Boleta Única para todas las categorías de cargos a elegir, facilitando el proceso de votación y reduciendo costos y el impacto ecológico. En cuanto a la Igualdad Política de Género, se incorporan y ajustan disposiciones para la conformación de listas de candidatos, garantizando la paridad de género y adaptándose a la perspectiva de género no binaria.

Electores privados de libertad, debate y observadores

Asimismo, prevé la distinción entre faltas y delitos electorales, con un sistema específico para la investigación y sanción de las infracciones electorales cometidas en elecciones provinciales y municipales. Garantiza también el derecho al voto de las personas privadas de su libertad no inhabilitadas, limitando su sufragio a las categorías de Gobernador y Vicegobernador y Diputados Provinciales.

Respecto a los Debates Públicos Obligatorios, se incorpora la Ley XII Nº 13 asegurando la participación de los candidatos en debates como parte del proceso preelectoral. Además, se regula la participación de observadores electorales, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de organismos internacionales, para asegurar la transparencia y el control externo del proceso electoral.