Torres: “Va haber algunos cambios en el gabinete seguramente antes de fin de año”

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reunió nuevamente este miércoles en Rawson al Gabinete Provincial para efectuar un repaso, relevamiento y evaluación de los programas y acciones puestos en marcha desde distintas áreas del Gobierno, además de fijar las prioridades para lo que resta del año.

En ese marco y tras presidir el encuentro en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno anunció que enviará “un paquete de leyes” a la Legislatura Provincial que “modifican la estructura ministerial y también algunos programas de austeridad, de cuidados de los recursos, para garantizar infraestructura que son clave”.

En ese sentido dijo que “esto lo vamos a presentar con todos los intendentes en el marco de la presentación de cómo fue el desendeudamiento estos últimos años de la provincia y de cuál es la situación económica, financiera”, resaltando que será en breve. “Si no es la semana que viene será la otra”, expresó.

También reveló que se estarán presentando “programas de verano que tienen que ver primero con prevención de incendios, donde vamos a estar haciendo base en la cordillera y por otro lado programas turísticos, deportivos para que el verano sea mucho más amigable no solamente para los turistas que vienen a la provincia sino también para todos los chubutenses”.

Reestructuraciones ministeriales

Torres además confirmó que “va haber algunos cambios en el gabinete seguramente antes de fin de año”, los cuales dijo “se van a dar en el marco de algunas reestructuraciones ministeriales donde sí lógicamente se van a fusionar estructuras administrativas. La idea es agilizar el Estado, digitalizar el Estado y darle a la ciudadanía algo que es muy importante que es el tiempo. Hacer un trámite que demora un mes, queremos agilizarlo, que no tengan que venir a Rawson, que lo puedan hacer desde su celular y eso vale oro. No hay nada más importante que el tiempo que pueda recuperar la gente. Y eso lo vamos a estar presentando la semana que viene”, anticipó.

Asimismo señaló que “se van a eliminar cargos”, y anticipó que “hay una estadística que vamos a presentar que muestra un poco la productividad de algunos cargos, de algunas delegaciones. Hay estructuras que se armaron en su momento para contenciones políticas que literalmente no tienen razón de ser y que son un gasto fiscal que lo podemos brindar a cosas más importantes”, remarcó.

La reunión de gabinete se realizó a primera hora de este miércoles en la Casa de Gobierno y de la misma participaron como invitados por el propio mandatario el intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; y la gerente adjunta y Desarrollo de Alianzas de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Argentina, Celeste Tauzín Romero.

Asistieron además los ministros de Economía, Miguel Arnaudo; de Educación, José Luis Punta; de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi. También estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; Jennifer Contardi de Coordinación de Gabinete; la secretaria de Salud, Denise Acosta; y los secretarios de Trabajo, Nicolás Zárate y de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola.

También fueron parte de la reunión de gabinete, el asesor general de Gobierno, Emiliano Chilava y el Fiscal de Estado, Andrés Meiszner; entre otros.