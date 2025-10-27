Torres tras triunfo del SÍ por la eliminación de los fueros: “Fue una respuesta contundente del pueblo”

El gobernador confirmó que la iniciativa presentada por el oficialismo tuvo una victoria “contundente” y destacó que Chubut se convirtió en “la primera provincia de la Argentina en la que todos somos iguales ante la ley”.

Tras la dura derrota cosechada en la provincia, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres manifestó su apoyo a la diputada Ana Clara Romero, quien no logró renovar su banca en el Congreso, y valoró el apoyo de la ciudadanía a la eliminación de los fueros de dirigentes políticos, jueces y sindicalistas.

En medio de problemas que sufrió la página, Torres anticipó anoche un “triunfo es contundente” del SÍ en el referéndum que puso a consulta de los ciudadanos la iniciativa para reformar la constitución provincial.

“Decidieron un antes y un después y, más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios; la eliminación de los fueros fue una respuesta contundente del pueblo”, afirmó Torres. Acompañado de Romero y el vicegobernador Gustavo Menna, agregó: “Mañana podemos estar orgullosos que vamos a ser la primer provincia de la Argentina donde somos todos iguales ante la ley”.

Consultado sobre su análisis sobre el resultado de las elecciones, el mandatario sostuvo: “Cuando una campaña radica en el miedo de que vuelva al pasado, o que si no está Milei se cae todo, bueno, eso genera también un voto útil o polarización o el voto es emocional. Claramente se vio que esa polarización hizo que haya una remontada muy importante del gobierno nacional en todas las provincias de Argentina”.

El futuro de Provincias Unidas

De cara a futuro, y a pesar de los malos resultados obtenidos en los distritos en los que tuvo candidatos, aseguró que hay lugar para el crecimiento de Provincias Unidas. “Eso no quita que que no tengamos que de una vez por todas demostrar que podemos construir algo distinto. Y algo distinto es un espacio que abraza a justicialistas también que no tienen nada que ver con la desidia y la corrupción. A radicales, a dirigentes del PRO y a independientes que quieren tener un país normal, que no quieren gritos, que queremos vivir en paz, que queremos ser una Argentina pujante”

El gobernador aseguró que el espacio integrado junto a otros mandatarios tiene un lugar clave en el escenario político futuro. “Hoy decían que error de Provincias Unidas es no haber cerrado con la Libertad Avanza. Insisto, esa es la cómoda, la fácil, hacer lo que conviene. Yo no hago política para hacer lo que conviene. Yo hago política para hacer lo que creo profundamente que está bien. Y más allá de de una elección, que es un riesgo siempre que se polarice, yo voy a defender lo que creo, los intereses de mi pueblo, de la provincia y y estoy convencido que el camino es este”, aseguró.

Por último, se refirió a lo que puede ocurrir en 2027: “Cuando se empiecen a callar los cantos de sirena de un lado y del otro, vamos a entender que como país podemos salir de ese Boca-River eterno que se refunda cada cuatro años y que hoy vemos que claramente nunca fue exitoso ni de un lado ni del otro. A mí siempre me van a encontrar con la coherencia de defender lo que creo, ganando una elección o perdiendo una elección”.



