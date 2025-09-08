Torres, sobre las elecciones bonaerenses: “La sociedad no quiere más gritos”

“Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”, posteó este domingo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, una vez que se confirmó que en la provincia de Buenos Aires el peronismo derrotó a La Libertad Avanza por más de 13 puntos.

El mandatario chubutense integra la fuerza Provincias Unidas, cuyos gobernadores también se hicieron eco de la victoria peronista con un mensaje unificado en sus redes sociales. Fue el caso de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

“Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, comienza diciendo el comunicado.

En esa línea, enviaron un mensaje de advertencia al Ejecutivo al decir: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.

“Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”, cerraron.