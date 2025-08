Torres sobre el frente electoral de gobernadores: “En 2027 podemos tener un candidato a presidente”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, no descartó esta posibilidad de cara al armado que lleva adelante el frente que presentó el miércoles junto a otros gobernadores. “Queremos representar a quienes trabajan, producen y aportan desde el interior”, afirmó.

“Hubiese sido fácil tomar atajos y acordar con alguna de las fuerzas más polarizadas a nivel nacional, pero la verdad es que decidimos dar una pelea que defienda los intereses de nuestras provincias y tenga vocerías en el Congreso”, manifestó el miércoles el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el lanzamiento de un frente electoral de gobernadores para competir en las elecciones legislativas de octubre. Y con la posibilidad, inclusive, de llegar a tener un candidato presidencial en 2027.

Del encuentro participaron también Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Este viernes por la mañana, en diálogo con Radio Mitre, el mandatario chubutense reconoció que, si bien “no tenemos candidato en la provincia de Buenos Aires, lo que tenemos son armados en nuestras provincias que no representan ni al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza”.

“Es una alternativa federal para salir de esta Argentina pendular y no caer en el rejunte del medio de siempre, donde dos o tres dirigentes vanidosos se juntan para porotear dos o tres escaños”, afirmó.

En este marco, manifestó que el espacio conformado busca ser una alternativa con proyección nacional, donde se espera llegar a tener 20 senadores, pero también “puede ser que este armado tenga candidato a presidente; debería ser así“, afirmó.

El mandatario provincial resaltó que el nuevo espacio no busca ubicarse en el centro del espectro político, sino representar a una porción del país con capacidad productiva real. “Yo no me considero avenida del centro, hay una cuña de la Argentina que produce y genera. Solo la mitad de los dólares que genera Argentina dependen de la Patagonia sur”, sostuvo. En ese sentido, planteó que el peso político de las provincias del sur es menor al que debería corresponderles según su aporte económico: “Es cierto que demográficamente somos pocos en el sur, pero a nivel producción somos provincias importantes”.

Y también recen que este nuevo espacio busca generar nuevas discusiones que no suelen darse y por ello, manifestó que “Hay que tener el coraje para dar discusiones incómodas. Siempre se especula con el costo o el oportunismo político de la coyuntura cada dos años”, sostuvo.

¿SIN CANDIDATOS EN CAPITAL?

El gobernador de Chubut también se pronunció sobre el escenario político tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. “Hoy no tenemos un candidato en la provincia, pero eso no significa que no pueda alcanzarse un acuerdo en el futuro”, señaló.

Sin embargo, consideró que el PRO debería competir con boleta propia. “En lo personal, creo que el PRO puede integrarse a este frente en Capital y sería muy positivo contar con un candidato propio en octubre”, opinó.

Por otro lado, Torres admitió que el cronograma electoral obliga a tomar decisiones en un corto plazo. “Los tiempos son muy ajustados y seguramente el tema se debatirá el lunes. Hasta ahora, no lo he hablado ni con Jorge Macri ni con mi partido”, aclaró.

“No queremos ser una tercera vía ni el centro entre dos extremos. Queremos representar a quienes trabajan, producen y aportan desde el interior”, expresó finalmente.