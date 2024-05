Torres: “Si el PRO se fusiona con La Libertad Avanza, me voy”

El gobernador de Chubut rechazó una hipotética fusión del PRO con la administración libertaria. “No estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia Bullrich”, lanzó.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a diferenciarse del oficialismo y de los dirigentes del PRO cercanos al Gobierno —con Patricia Bullrich a la cabeza— tras confirmar que estaría dispuesto a dejar la coalición si el partido amarillo es “fagocitado” por La Libertad Avanza. “No me fusiono, me voy”, dispuso Torres.

El desembarco reciente de Mauricio Macri en la conducción del PRO parecía disolver las tensiones y allanar el camino para que los gobernadores provinciales de Juntos por el Cambio se alinearan de manera definitiva con la administración libertaria, pero el mandatario patagónico insistió en que el PRO debe mantener su independencia y “recuperar la vocación de poder”.

“No estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia [Bullrich] de fusionar el PRO con el gobierno. Porque cuando un espacio pierde la vocación de poder se desgrana… no tenés más forma de construir”, argumentó el gobernador de Chubut durante una entrevista en LN+, con la conducción del periodista Luis Novaresio. “Yo no sería funcionario de este gobierno”, afirmó Torres, que ya protagonizó conflictos con Casa Rosada por el recorte de los fondos coparticipables.

Tras la consulta puntual del periodista sobre una hipotética fusión del PRO y LLA, Torres fue contundente: “No me fusiono, me voy”, resolvió. “Hoy hay un gobierno con el que estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en muchas no. Si mi espacio es fagocitado por ese espacio, yo estaría siendo contradictorio con lo que creo“, explicó.

“El PRO tiene un potencial enorme de recuperar esa identidad, mística, pero necesita depurar dos perfiles: el alcahueterismo político y esa carroña que, al no poder enamorar al electorado, quiere que todo vaya mal, que explote. Esa carroña es muy dañina para la Argentina”, analizó Torres, quien resaltó el rol de Mauricio Macri por “dejar pasar chicanas” y “no perder el tiempo en pavadas” y festejó que el partido se esté “reconfigurando” a un armado “mucho más federal” y joven.

El chubutense aseguró: “Yo me considero desarrollista. Ahora, soy del PRO y el PRO es muy heterogéneo también. Nosotros tenemos dirigentes que son peronistas, como Cristian Ritondo, que es un gran dirigente. Tenemos dirigentes que tienen un perfil mucho más liberal también”, celebró. Respecto a su desarrollismo, reivindicó al expresidente Arturo Frondizi, cuyo discurso “si lo trasladamos a hoy, tiene una vigencia abismal”.

Ignacio Torres: “Milei tiene que buscar aliados, no enemigos”

El gobernador patagónico, en la misma entrevista, aclaró que no tiene un vínculo con el presidente Javier Milei y especificó que la comunicación entre ambos es “institucional, como tiene que ser”. Cuando el periodista le consultó si tenía ganas de “decirle algo” al mandatario nacional, Torres contestó: “Yo creo que hay que tener la humildad suficiente para mirar a esa Argentina productiva y no perder la oportunidad de entender que incluso quienes no pensamos igual en un montón de cosas podemos ser aliados“.

“Yo creo poder ser un buen aliado, porque quiero que a mi país le vaya bien, más allá de que tenga posiciones muy distintas, y hasta antagónicas en un montón de cuestiones. Pero también creo que el presidente tiene que parar la pelota, levantar la cabeza y entender que es momento de buscar aliados y no, sistemáticamente, buscar enemigos. Argentina necesta que llamemos a una unidad nacional, mirando al futuro”, propuso Torres.

El cambiemita manifestó que tiene una muy buena relación con algunos funcionarios nacionales, como el ministro del Interior, Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sin embargo, cruzó al secretario de Culto, Francisco Sánchez, quien esta semana cuestionó el divorcio, el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo. “No hay nada menos liberal que querer condicionar a la gente que haga lo que quiera, que se case con quien quiera, que se case con quien quiera, que se enamore con quien quiera. Estamos discutiendo cuestiones arcaicas, viejísimas, que atrasan”, comentó Torres.