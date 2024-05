Torres: “Sería poco inteligente estar pensando en estos momentos en una candidatura nacional”

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habló sobre sus aspiraciones nacionales y remarcó la prioridad de trabajar en la unión de los chubutenses.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, habló sobre la necesidad de inversión en turismo y señaló que “no tengo problema de debatir cualquier diferencia, pero siempre en el marco del sentido común, cuando el no por el no radica en cuestiones absurda, y en realidad deberíamos estar celebrando que se genere trabajo, es muy difícil”.

“Cuando planteamos que vengan inversiones de donde sea, es porque es absurdo plantear una nueva grieta de capitales nacionales o capitales extranjeros, el trabajo es local, son familias de la cordillera”, agregó.

Con respecto a la salida de YPF de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Torres sostuvo que “estamos hablando de una empresa del Estado Nacional, tiene activos que son más rentables que el convencional, esos activos están en Vaca Muerta y cuando YPF tiene 100 millones de dólares para invertir, de esos 100 millones elige estratégicamente invertir donde más rentable le es a la empresa, que hoy es el no convencional en Vaca Muerta, esto no quiere decir que las áreas maduras no son rentables, hay empresas que les es rentable producir y la inversión estaría enteramente dentro de nuestra cuenca”.

“El pasivo ambiental es un tema más que importante, si el traspaso del área se hace con el pasivo ambiental, hay una responsabilidad solidaria de YPF. Cuando manifestamos la necesidad de retrotraer las áreas, dijimos que se hagan cargo del pasivo ambiental”, explicó.

En diálogo con FM del Lago, Torres habló sobre sus aspiraciones presidenciales, y resaltó que “sería poco inteligente estar pensando en una elección nacional, lo que dije es que obviamente, quien hace política, en algún momento le gustaría ser presidente, pero nosotros estamos obsesionados con sacar adelante esta provincia que la recibimos en una situación verdaderamente crítica”.

“Estoy concentrado en la gestión, y la gestión implica despojarse del ellos y del nosotros, lo peor que puede hacer un dirigente cuando le toca gobernar es gobernar pensando en quedar bien con un sector de la sociedad y despreocuparse de otros, eso genera regionalismos, grietas absurdas que le hacen daño a la gestión”, finalizó.