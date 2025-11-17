Torres recorrió obras turísticas en Esquel

En el plazo de un año, fueron 17 los proyectos adheridos a la Ley de Promoción de las Inversiones Turísticas tan solo en Esquel, implicando más de 250 puestos de trabajo y una inversión total superior a los USD35 millones. Torres destacó el alcance de la norma, en cuyo marco recorrió el nuevo complejo turístico “Laderas”, y Hotel Carao, el primer cinco estrellas de la región. “Vamos a seguir trabajando junto al sector privado para que cada localidad de nuestra provincia fortalezca su potencial comercial, productivo y turístico, de la mano de más empleo, más inversiones y mejor calidad de vida”, expresó el titular del Ejecutivo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este domingo una recorrida junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, en la obra del nuevo complejo turístico “Laderas” que se lleva adelante en la localidad cordillerana, y el avance de la construcción del Hotel Carao, el primer cinco estrellas de la región.

Se trata de dos iniciativas enmarcadas en la Ley XXIII N° 65 de Promoción de las Inversiones Turísticas, destinada a fomentar la inversión privada en el sector mediante beneficios fiscales y exenciones tributarias, y en cuyo contexto, en tan solo un año, 17 proyectos se adhirieron a la normativa, generando mas de 250 puestos de trabajo y una inversión total superior a las 35 millones de dólares.

Inversiones y desarrollo

Al respecto, Torres sostuvo que “hoy podemos destacar que, después de muchos años, en Chubut la inversión privada es un hecho, y genera desarrollo a la vez que dinamiza la economía”, y agregó que “una vez más, nuestra provincia demuestra que es una plaza atractiva para las inversiones, con transparencia y un Estado presente que avanza en una agenda de desarrollo con foco en la generación de empleo”.

“A partir de una ley que promueve las inversiones turísticas, la cual fue posible gracias al compromiso de todos los representantes del sector, logramos de una vez por todas quitarle el pie de encima a la producción y el trabajo, generando un círculo virtuoso que se refleja en hechos concretos y que fortalece a los chubutenses como anfitriones de un destino hoy buscado por visitantes de todo el mundo”.

“Vamos a seguir trabajando junto al sector privado para que cada localidad de nuestra provincia fortalezca su potencial comercial, productivo y turístico, de la mano de más empleo, más inversiones y mejor calidad de vida”, concluyó el Gobernador.

Nuevo complejo turístico

El proyecto denominado “Laderas”, comprende la edificación de 14 cabañas de alquiler temporario con una pileta climatizada entre algunos de los espacios comunes, además de un Salón de Usos Múltiples (SUM).

La obra, que avanza a buen ritmo con la terminación de los primeros cuatro departamentos, tiene un plazo de finalización de mediados de 2026, y emplea a más de un centenar de trabajadores de la construcción de manera directa e indirecta, a partir de una inversión aproximada de USD2 millones.

A su vez, el complejo contará con unidades de una y dos plantas; sanitarios y ducha en el sector de la pileta; baño adaptado; y cocina, parrilla y comedor para reuniones. El predio funcionará como un parque común, sin patios privados.

Primer hotel cinco estrellas de Esquel

El Gobernador también supervisó la obra de construcción del Hotel Carao, ubicado en la zona de Laguna Carao, la cual avanza a paso firme y, una vez finalizada, se constituirá como el primer hotel cinco estrellas de Esquel y de la cordillera chubutense.