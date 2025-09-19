Torres recorrió el Club Huracán de Trelew

El mandatario aseguró que “todos los clubes, y sobre todo los de barrio, más allá de lo recreativo y lo deportivo, son formadores de buenas personas” y destacó la inversión en infraestructura en las entidades deportivas de la provincia. Además, anticipó que se espera una amplia concurrencia al Telebingo Deportivo, que se llevará a cabo en el Club Huracán el próximo 20 y 21 de septiembre y, por primera vez, tendrá dos sorteos consecutivos, con importantes premios: automóviles 0 km y millones de pesos en efectivo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves por la tarde una recorrida por las instalaciones del Club Social y Deportivo Huracán de Trelew.

Lo acompañaron el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el intendente local, Gerardo Merino; y el presidente de la institución, Tomás Maza.

“Los clubes, espacios de formación”

Torres destacó que “hemos acompañado el crecimiento de este club y nos enorgullece su presente, con una cancha de césped sintético y cuatro canchas nuevas”. Y remarcó que se trata de “una institución que apuesta a la familia y a ser un centro de encuentro para toda la comunidad”.

Agregó que “todos los clubes, y sobre todo los de barrio, más allá de lo recreativo y lo deportivo, son formadores de buenas personas, y eso también lo vemos en Huracán, con el entusiasmo y las ganas con las que vienen los chicos a entrenar”.

Acompañamiento

“En un momento económico difícil, es importante ver cómo las familias hacen su aporte para sostener el día a día de los clubes, y eso amerita que también acompañemos en todo lo que podamos desde el Estado provincial”, sostuvo el mandatario.

En relación al Telebingo Deportivo, que se realizará el próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el predio del Club Huracán, Torres aseguró que “es una herramienta que, con creatividad, permite hacer obras importantes en los clubes, sobre todo en los más chicos”.