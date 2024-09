Torres presentó los avances del Plan de Fortalecimiento Educativo de Chubut

Junto al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, el titular del ejecutivo chubutense brindó un pormenorizado informe sobre lo ejecutado a lo largo de estos primeros nueve meses de gestión en materia de infraestructura escolar, capacitación docente, alfabetización e inclusión digital. “Nuestro compromiso es que Chubut vuelva a ser una provincia modelo en materia de calidad académica”, aseguró el mandatario en su discurso.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó este lunes los avances del plan de desarrollo educativo puesto en marcha en la provincia durante la actual gestión de gobierno para garantizar el acceso a una educación pública de calidad en todo el territorio provincial, fortaleciendo así los procesos de aprendizaje en cada uno de los niveles académicos.

Acompañado por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y por el titular de la cartera educativa provincial, José Luis Punta, el mandatario chubutense dio precisiones respecto de lo ejecutado en estos últimos meses en materia de reparación y mantenimiento de edificios escolares; capacitación de personal docente y la implementación de programas de alfabetización e inclusión digital en escuelas de toda la provincia.

El acto tuvo lugar esta mañana en las instalaciones del Colegio Nacional n° 747 de Trelew, institución que este año celebra el centésimo aniversario de su fundación. Participaron, además, el intendente de la ciudad, Gerardo Merino; el secretario del Consejo Federal de Educación, José Manuel Thomas; la directora del establecimiento, María Pentucci; intendentes de ciudades vecinas, funcionarios, diputados, concejales alumnos y referentes de la comunidad educativa.

Continuidad

En su discurso, Torres aseguró que “no hay forma de hacer futuro, de crear ciudadanía, de formar buenas personas y de crecer como sociedad sin educación”, y en ese marco instó a defender la educación pública y la continuidad educativa “sin volver a discutir cada cuatro años lo que es estratégico e indispensable para nuestro país”.

El titular del Ejecutivo chubutense recordó que “logramos un hecho inédito en la provincia que es recuperar las clases”, e indicó que es necesario “mantener la constancia y no perder nunca de vista hacia dónde queremos ir como provincia, incluso cuando algunos resultados finales de lo que soñamos se alcanzan en otras gestiones”.

Ambicioso plan educativo

En otro tramo de su mensaje, el mandatario manifestó que “esa semilla que plantamos que se llama ¨Juntos por la Educación¨ hoy no solo es una realidad, sino que como nunca hay un compromiso multisectorial del empresariado, de los gremios y de toda la sociedad para que no perdamos de vista ese objetivo que Chubut vuelva a ser una provincia modelo en materia de calidad académica”.

Señaló que, para lograr los objetivos propuestos, “hay que dar discusiones que muchas veces son incómodas, pero nosotros no vinimos acá para seguir haciendo las cosas como siempre se hicieron, nosotros vinimos acá para romper con esos preconceptos y preguntarnos, incluso, si lo que estamos enseñándole a los chicos es lo que necesitan hoy”.

El gobernador recordó la elaboración del plan educativo junto al ministro José Luis Punta e indicó: “Me acuerdo de la ansiedad, de todas esas ganas, de todas esas metas y miramos el presupuesto, miramos la deuda y no agarrábamos la cabeza”. Al respecto, sostuvo que “lo primero que necesitamos es que todos estén convencidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante”.

Señaló en esa línea que, incluso muchos gremios del sector docente, “entendieron que para entrar en un esquema de recomposición salarial tenían que ceder una parte y sostenerlo en el tiempo para poder lograrlo, para que nuestros maestros puedan cobrar como se merecen, para que nuestros docentes no están demonizados como durante mucho tiempo lo han estado y volvamos a poder verlos en ese pedestal que nunca tendrán que haber dejado de estar”.

“Nuestros docentes construyen ciudadanía, formas buenas personas, nuestros docentes hacen futuro, y son a los que tenemos que capacitar también y darles herramientas”, precisó Torres al destacar la implementación de la Ley de Profesionalidad y otras iniciativas destinadas a fortalecer el sistema y recuperar la infraestructura educativa.

Sostuvo al respecto que “no sabíamos cómo hacer para poder cubrir todas esas falencias, y en medio, algunos tironeos también con el gobierno nacional”. Y en ese sentido, reconoció la figura del secretario de Educación porque “en el momento que me sentí y le empecé a contar la realidad de Chubut, me encontré con una persona que tenía un mapa de la realidad de la provincia que realmente me sorprendió y una mirada del valor de la educación pública que es digna de destacar”.

Renovación de la educación chubutense

Por su parte, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, se refirió a la grave situación educativa atravesada por Chubut desde el año 2018. “Uno veía el desafío, la dificultad, la angustia que se generaba, y para mí estar hoy acá es algo potente, personalmente y también políticamente, porque estoy presenciando una especie de rehacer o de renovación de la educación chubutense”.

El funcionario expresó que la transformación evidenciada en los últimos meses “implica un cambio fenomenal para esta sociedad”, por lo que destacó el trabajo de “todo el equipo que preside el gobernador, de los docentes que son los que están en la trinchera día a día con los chicos y los padres, porque efectivamente solo va a ser posible que salgamos adelante en este país si podemos apostar de verdad a la educación”.

“El concepto que nos tiene que guiar es el de sociedad educadora, porque una sociedad va a poder crecer verdaderamente en materia educativa si estamos comprometidos”, manifestó Torrendell, y llamó a construir “una política educativa participativa y federal donde todos nos sintamos parte” .

Informe

En tanto, el ministro José Luis Punta dio precisiones de lo realizado en estos primeros meses de gestión en materia educativa: “Hemos digitalizado y modernizado los sistemas del Ministerio de Educación al 100%; Tuvimos 7.034 incidencias de infraestructuras y solo 25 nos faltan terminar, que no son incumbencias directas de nuestra cartera sino de otros organismos relacionados por ejemplo al gas”.

“Se profundizó el sistema de gestión educativa que se venía utilizando en Nación que tiene la capacidad de generar diagnósticos integrales del sistema educativo”, manifestó el funcionario y agregó que “también incorporamos el sistema de agentes de la educación, que es una aplicación que permite dar la baja, alta, licencias, ceses y cualquier novedad que ocurra en un edificio escolar”.

Añadió que “hemos creado en conjunto, con la asistencia de la UNPSJB, un sistema de información geográfica que permite elaborar cartografía, un mapa educativo que permite ver los recorridos de transporte escolar, distribución de la población docente y perfiles de las escuelas. Por último, presentamos un sistema integrado de gestión educativa que nos permite observar la situación de revista, los aportes, la situación geográfica de los docentes, los lugares de trabajo y la evolución a sus aportes para la jubilación”.

Plan de Alfabetización

Indicó que, además, “hemos implementado el Plan Provincial de Alfabetización, y nos hemos apoyado en otra Ley que sancionó la Legislatura que es la de Responsabilidad Social Empresarial”.

En cuando a los resultados sociales, Punta informó que “en una encuesta absolutamente libre que se puede tomar en cualquier escuela a través de un QR, los padres han respondido de la siguiente manera: respecto del conocimiento el 73,7% tiene conciencia clara de que la provincia ha puesto en marcha un plan de alfabetización, el 80% fue convocado para informarles del tema y más del 80% concuerda con esta propuesta”.

El ministro señaló que “hemos editado, con la ayuda de las empresas, 225.400 libros para el plan y ya se distribuiron entre 7.100 niños de sala de 5 años y 27.551 de primer ciclo; se capacitaron 2.400 docentes de primer ciclo, 602 directores y vicedirectores y 83 supervisores”.

Subrayó también el alcance de las becas provinciales, las cuales “ayudan a 5.647 estudiantes, con una inversión que está cerca de los 700 millones, es decir, un incremento del 120%”.

Sistema educativo de calidad

A su turno, el intendente local, Gerardo Merino, agradeció la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y aseguró que “es un honor ser parte de esta historia, comprometido con el presente y también con el futuro tanto de esta escuela como de la educación”. en la ciudad”.

“Es importante poder dar buenas noticias con los chicos en las escuelas y los docentes trabajando”, remarcó Merino y recordó que “años atrás, las aulas estaban vacías, había permanentes conflictos salariales, sindicales, de infraestructura y hoy pasa todo lo contrario, no solo comenzaron las clases, sino que se hizo con un Plan de Alfabetización, con conectividad en la provincia, con diagnósticos y números concretos que avanzan a un sistema educativo de calidad en todo Chubut”.

Asimismo, el intendente de Trelew manifestó que en la escuela “también se instruyen normas, reglas, disciplina y principalmente el respeto en la sociedad” e hizo referencia a los compromisos que se asumen en campañas electorales: “Se habla de mejorar la salud, la educación y la seguridad, y muchas veces vimos que esas gestiones iniciaron y echaron al olvido esas promesas. Hoy este gobierno provincial trabaja con un Comando Unificado; para una mejor salud en el avance de la apertura del nuevo hospital en Trelew y también con la educación, son promesas que se están cumpliendo”, cumplió.

Por último, el intendente anfitrión agradeció a los docentes, auxiliares y las familias “que tienen el compromiso y la responsabilidad de que los chicos vayan a la escuela”, y finalizó asegurando que “si en algún momento no pueden hacerlo, desde el municipio colaboraremos para acompañarlos en su trayecto educativo”.