Torres: “Patricia Bullrich me usó para plantarse a Macri y congraciarse con Milei”

El gobernador de Chubut respaldó al expresidente Mauricio Macri, para que esté al frente del PRO y criticó a la ministra de Seguridad. “Patricia dijo ‘esta es la mía’ y buscó adhesiones. Plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando, me parece muy alejado de la realidad de los argentinos”, aseguró.

Luego de la conferencia de prensa conjunta con los gobernadores patagónicos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dio una entrevista y confesó que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, lo usó “para plantarse enfrente de Mauricio Macri por una puja partidaria”.

“Nacho” Torres admitió que “es difícil para mí hablar de Patricia Bullrich, porque tengo una relación de afecto con ella” y que pone “lo humano por sobre lo político”, pero que “si hay una persona que me usó, fue Patricia Bullrich”. “Lo usó para plantarse enfrente de Mauricio Macri por una puja partidaria. La verdad que lo lamento. Lo hizo para ir por la presidencia del PRO”, lamentó.

Por otro lado, Torres dijo en LN+ que se reunió con el expresidente Macri y “él me dijo que no estaba de acuerdo y que paremos la pelota”. “Yo le dije -siguió- que hace diez años no empiezan las clases y yo necesito que empiecen. Hablá con quien tengas que hablar, pero resolvamos este tema. Me están extorsionando”.

Torres se colocó del lado de Macri, de quien describió que “tuvo un gesto de nobleza y se puso como mediador, cuando es muy difícil con estos actores”. En cambió, volvió a apuntar contra Bullrich: “Patricia dijo ‘esta es la mía’ y buscó adhesiones. Plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando, me parece muy alejado de la realidad de los argentinos”.

A su vez, el gobernador de Chubut reinvidicó el rol de Sebastián García de Luca, segundo de Bullrich en Seguridad, y quien renunció este martes. “Es un gran dirigente y es una pérdida enorme para este Gobierno. Lo conocemos todos, porque en el Gobierno de Mauricio Macri fue secretario de Interior. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a cualquier intendente, sea del partido político que sea, con vocación política. Es una buena persona, que no es poco. Me dolió su alejamiento porque le hacía bien al Gobierno”, detalló.

“Que no haya interna en el PRO porque sería una locura. Macri tiene sobradas credenciales. Todos dijimos que las tenía. Fue presidente de la Nación y fundó el partido. Hay que respetarlo y reconocerle el lugar que debe tener. Debe pivotear y, de alguna manera, acercar las partes para que a este Gobierno le vaya bien”, concluyó.