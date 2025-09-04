Torres participó de la Expo Educativa que reúne en Trelew a más de mil estudiantes del Valle y la Meseta

La muestra, que se desarrolla en el Gimnasio Municipal N° 1 de Trelew, convoca a unas 20 instituciones universitarias, terciarias y de formación profesional. A lo largo de dos jornadas, más de mil estudiantes que finalizan la secundaria podrán acceder a información sobre la amplia oferta académica y de oficios de la región. “Estamos demostrando que, después de una época tan oscura en materia educativa, pudimos dar vuelta la página y volver a apostar al futuro de los más chicos”, afirmó el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este jueves de la apertura oficial de la Expo Educativa 2025: una muestra que reúne durante dos jornadas a más de mil estudiantes que cursan el último año del nivel secundario en escuelas del Valle Inferior del Río Chubut y de la Meseta Central. “Entendimos que, en un mundo cada vez más competitivo y dinámico, era fundamental brindar a los más jóvenes todas las herramientas necesarias para acceder a una educación de calidad”, remarcó el mandatario.

El evento se desarrolla en el Gimnasio Municipal N° 1 de Trelew y cuenta con la participación de más de 20 instituciones universitarias, terciarias y de formación profesional que exhiben la variada oferta académica y de oficios disponible en toda la región. “Estos encuentros son importantes porque reflejan que dimos vuelta la página y dejamos atrás épocas muy oscuras en materia educativa”, señaló Torres.

Durante la apertura, el gobernador estuvo acompañado por el intendente Gerardo Merino; la diputada nacional Ana Clara Romero; los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; la concejal Claudia Monaji; funcionarios provinciales y municipales; estudiantes y docentes de la zona.

Nuevos contenidos educativos para una nueva época

Torres destacó la importancia de “brindar herramientas en un momento de tanta incertidumbre, y que los chicos y chicas conozcan la amplia oferta académica que tenemos en la provincia”. Y agregó: “La oferta y la demanda laboral cambian constantemente, por eso tomamos la decisión de incorporar nuevas tecnologías y fomentar el conocimiento en finanzas, programación, inteligencia artificial y robótica desde la escuela”.

En esa línea, subrayó también la incorporación de internet satelital y nuevas tecnologías en escuelas de toda la provincia. “La posibilidad de acceder a la educación a distancia permite estudiar cualquier carrera sin tener que sufrir el desarraigo de irse del pueblo. Estamos dando un salto de calidad enorme para muchos lugares que estaban aislados”, aseguró.

Formarse, aprender, crecer

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, puso en valor “el compromiso del gobernador Ignacio Torres con la juventud y con la educación”, y remarcó que “para construir un futuro mejor, la mejor herramienta es el estudio, el esfuerzo y la superación personal”.

“Son muchos los jóvenes que hoy vienen a este espacio que impulsamos para despertar sueños y mostrar caminos posibles”, agregó Merino. “Van a encontrar acá la mayor parte de toda la oferta educativa disponible, en un momento clave para sus decisiones”.

Por su parte, la coordinadora de Educación del municipio, María Emilia Damadio, explicó que la Expo Educativa “fue pensada para acompañar a nuestros jóvenes en uno de los momentos más importantes de su vida: acercarles la oferta académica que existe en la ciudad y en la región, y que sepan que acá, en su tierra, hay oportunidades para formarse, capacitarse y proyectar su futuro”.