Torres le da la bienvenida a la minería: “Chubut tiene la principal reserva de uranio”

En una entrevista nacional, el gobernador Ignacio Torres dijo en las últimas horas que, para obtener licencia social, hay que dar el debate de cara a la gente y demostrar que los controles se pueden hacer bien. Admitió que es posible rever la 5001, pero hizo hincapié en el uranio como posible “círculo virtuoso”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que no tiene una postura antiminera y que el problema por la falta de licencia social en Chubut es por la desconfianza ante la falta de controles. Explicó que el objetivo es que haya debates abiertos de cara a la sociedad y puso el ejemplo del potencial del uranio, en el que la provincia tiene las principales reservas del país.

En diálogo con LN+, el mandatario chubutense aclaró “hay un mito, yo no soy antiminero, en Chubut hay minería, nosotros en su momento denunciamos que estaba mal querer aprobar una ley entre gallos y medianoche, un día antes de navidad con un manto de oscuridad que justamente es todo lo contrario a cualquier discusión que se debe dar de cara a la ciudadanía”.

Dijo Torres que esta actitud del gobierno anterior “generó en la provincia un quiebre”, y puntualizó que “se hizo un estudio y sobre si había un tema ambiental, y el foco principal era la desconfianza en el gobierno, en quienes tienen que controlar, y es lógico que así, porque el desastre que hizo el gobierno anterior puso al pueblo en alerta”.

Ante la consulta de si la oposición a la minería es de grupos ambientalistas, sostyuvo que “no hubo una movilización antiminera solamente, estaban los jubilados, los trabajadores del estado, las cámaras, pero somos una provincia petrolera, la segunda que más exporta y con un potencial hacia el no convencional también muy interesante”.

Indicó en ese sentido que “tenemos arenas silíceas, pórfidos, lo que está prohibido en Chubut es la minería a cielo abierto con uso de cianuro”.

URANIO

En este punto de la entrevista, Torres afirmó que “podríamos extraer uranio con otros métodos, tenemos la mejor reserva de uranio”, pero “para obtener licencia social lo primero que hay que hacer es mostrar que las cosas se hacen bien”.

Remarcó que “los recursos uraníferos tienen muy buen precio y hay un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica que podrían poner a Chubut al igual que Rio Negro en un lugar estratégico”, y explicó que “estamos hablando de trabajo y métodos de extracción que no contaminan y es un circulo virtuoso que la Argentina lo necesita”.

Pero dejó en claro el gobernador que “ese debate hay que darlo con seriedad y responsabilidad hay que darlo de cara a la gente, por eso decidimos que cualquier consulta pública o cualquier ley que se apruebe en la Legislatura sea transmitiendo en vivo y que lo pueda ver todos los chubutenses con las puertas abiertas”.

Indicó que la actividad de la minería “es legal, aunque no con cianuro y a cielo abierto”, y consultado sobre si podría revisar esa ley, dijo “totalmente, pero el proceso tiene que darse de manera natural y mostrando que las cosas se hacen bien”.

Por último, lamentó que “Chubut sufrió mucho producto de la desidia y dar la espalda a la gente, yo todavía no tengo Casa de Gobierno (por los incendios) y esa conflictividad social hace que no vengan inversiones, me lo dijo un empresario del hidrógeno, que dijo se fueron a rio Negro porque la primera imagen de Chubut en Google era la Casa de Gobierno prendida fuego”.

Fuente: ADNSur