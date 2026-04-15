Torres lanzó un programa de cuidado de personas mayores: “No me puedo hacer el distraído con la situación del PAMI”

En el marco de su agenda en la ciudad de Esquel, el gobernador Ignacio Torres presidió el lanzamiento del programa en cuestión, y anticipó que reclamará ante Nación por la falta de prestaciones de PAMI. La capacitación apunta a formar recursos humanos calificados que garanticen una atención adecuada, segura y de calidad para las personas mayores.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ponderó “la política de Estado sostenida en el tiempo” que la provincia lleva adelante en beneficio de las personas mayores, así como “los resultados tangibles” que se están logrando a partir de la Ley de Promoción y Protección Integral para el Adulto Mayor.

Así lo remarcó Torres este martes en Esquel, al presidir la puesta en marcha del Programa de Formación en Cuidados Integrales de Personas Mayores: una iniciativa que tiene como objetivo formar recursos humanos calificados que garanticen una atención adecuada, segura y de calidad, fortaleciendo el sistema de cuidados en todo el territorio provincial.

Durante el acto, realizado en instalaciones de la Universidad del Chubut, que brindará la capacitación de manera gratuita, se anunció que los primeros cursos se dictarán en las localidades de Río Pico, José de San Martín y Esquel, con proyección de ampliarse progresivamente a otras comunidades.

Al destacar la importancia de “tomar a las personas mayores como una política de Estado”, el mandatario adelantó, además, que reclamará ante el Gobierno Nacional por la situación del PAMI, que afecta a jubilados de Chubut. “Yo, como gobernador, no me puedo hacer el distraído. Más allá de que PAMI sea un organismo nacional, vamos a ir a Buenos Aires a golpear las puertas que haya que golpear para exigir que esas prestaciones, que son un derecho después de haber aportado toda una vida, estén garantizadas”, expresó.

Ante un recinto colmado, Torres también remarcó la importancia de haber reclamado ante Nación los fondos correspondientes a los jubilados de Chubut. “Ningún gobierno había hecho la demanda como correspondía. La Justicia nos dio la razón y recuperamos 48.000 millones de pesos que pertenecen a los jubilados y que van a ir a la Caja Provincial”, subrayó.

Luego, tras volver a destacar la ley impulsada en conjunto “con todos los centros de jubilados de la provincia”, el mandatario se refirió a la situación previsional actual, marcada por una baja del 40% en la tasa de natalidad. “Hoy, según las proyecciones, mi generación no podría jubilarse, porque los activos no van a poder cubrir la demanda de los pasivos y porque cada vez vivimos más”, señaló, y agregó: “Entonces, ¿cómo no vamos a tener una política de Estado para quienes se jubilan del trabajo, y no de la vida?”.

Por último, valoró el programa lanzado en Esquel y destacó la importancia de “contar con cuidadores que tengan una mirada integral sobre las personas mayores y que se capaciten”, remarcando además que “tenemos una universidad pública, provincial, que puede formar a personas con vocación de servicio y brindarles las herramientas necesarias para lo que viene”.

El programa

La iniciativa reconoce que la economía del cuidado representa una oportunidad concreta para generar empleo genuino, al tiempo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a fortalecer las redes comunitarias.

Asimismo, el programa cuenta con un apartado específico destinado al personal de las Residencias de Larga Estadía dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de profesionalizar las prácticas de cuidado, promover estándares de calidad y consolidar un modelo de atención centrado en la persona y en el respeto por su dignidad y sus derechos.

La formación fue coordinada de manera conjunta con la Universidad del Chubut, fortaleciendo la articulación entre el Estado y el sistema educativo para garantizar propuestas formativas con respaldo académico y territorial.

Del acto participaron junto al gobernador Torres los intendentes de Esquel, Matías Taccetta; de José de San Martín, Rubén Calpanchay; y de Corcovado, Ariel Molina; además de la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la rectora de la Universidad del Chubut, Marcela Freytes; y el presidente del Consejo Provincial de Personas Mayores, Oscar Furci.

Empleo genuino

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “este trabajo nos llevó mucho tiempo y lo hicimos codo a codo desde la sanción de la ley”, y remarcó que “por impulso del gobernador Ignacio Torres avanzamos en una normativa construida junto al Consejo Provincial de Personas Mayores, donde la formación del recurso humano fue un eje central”.

Además, detalló que la ley contempla “los cuidados progresivos y la importancia de la formación en cuidados domiciliarios”.

Papaiani subrayó también “la importancia de evitar las institucionalizaciones”, destacando la necesidad de que las personas mayores “puedan permanecer en sus hogares”, y valoró que la capacitación en cuidados “surja como una oportunidad de empleo genuino”. “La economía del cuidado tiene un enorme potencial”, afirmó.

Un sector pujante de la economía

Por su parte, la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil, señaló que dentro del programa “hay mujeres que participan del Programa Raíz Emprendedora, otra política pública que impulsa el gobernador y que busca generar herramientas de formación”.

En la misma línea, remarcó que “la industria del cuidado es un sector pujante de la economía” y adelantó que el Gobierno provincial continuará impulsando capacitaciones vinculadas a alfabetización y telemedicina.

Estar a la altura de las circunstancias

La rectora de la Universidad del Chubut, Marcela Freytes, expresó que “hemos trabajado mucho para llegar a este punto, en algo tan necesario como la profesionalización del cuidado de personas mayores”, y destacó que el programa se extenderá a distintas localidades y también a trabajadores de instituciones.

Asimismo, agradeció “al Gobierno provincial por garantizar los fondos que permiten que estos cursos sean gratuitos”, y remarcó que “jerarquizar el trabajo del cuidador implica también eliminar barreras de acceso a la formación”.

Una ley que marcó un hito

Finalmente, el presidente del Consejo Provincial de Personas Mayores, Oscar Furci, afirmó que “esta iniciativa se enmarca en una ley que marcó un hito en la provincia y que nació del propio Consejo”.

“Esto jerarquiza el trabajo del cuidador: ya no es solo un trabajo, es una profesión”, concluyó.