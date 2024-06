Torres: “La reactivación de la obra pública traerá empleo y competitividad a Chubut”

El gobernador de Chubut abogó además por un debate político constructivo y consensuado sobre el aumento de las jubilaciones, subrayando la necesidad de un esfuerzo conjunto para mejorar la situación de los sectores más vulnerables.

En una entrevista reciente con el canal de noticias TN, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó la importancia de la reactivación de la obra pública en la provincia y en todo el país, subrayando los beneficios económicos y sociales que conlleva. “Hay obras que estaban paralizadas, que se van a reactivar con obviamente una recomposición, con fondos nacionales, pero con una recomposición también de precios, con nuevos cuadros. Por eso vuelve la obra pública nacional”, dijo el mandatario.

El gobernador destacó el impacto positivo que la reactivación tendrá en la generación de empleo, especialmente en sectores golpeados por la parálisis de obras. “Dos mil familias quedaron sin trabajo, que tuvimos que asistir con bolsones de alimentos, fue el sector más golpeado. Hoy, por suerte, con la reactivación de estas obras, no solo se va a poder recuperar ese empleo, sino que se estima que va a haber también más empleo. Creo que es una muy buena noticia para mi provincia en particular, y espero que se replique en todo el país”.

Torres analizó las consecuencias negativas de la paralización de la obra pública, no solo desde una perspectiva laboral, sino también en términos de infraestructura crítica para la competitividad del país. “Si paralizás la obra pública, puede tener un beneficio, si se quiere, en el objetivo de superar el fiscal. Pero el riesgo y el perjuicio que te genera en la diaria, y hasta en un riesgo de vida, de no tener las rutas en condiciones, o incluso, Argentina, ¿qué necesita en este momento de manera urgente? Divisa, necesitamos exportar. Si los puertos no están en condiciones, no somos competitivos para poder exportar esos recursos”.

En cuanto al reciente debate en el Congreso sobre el aumento de las jubilaciones, Torres mostró una postura crítica pero constructiva, resaltando la necesidad de un análisis fiscal riguroso y de un esfuerzo conjunto para mejorar la situación de los jubilados. “El Estado, históricamente, fue muy ingrato con los jubilados. ¿Y por qué se achica sistemáticamente a ese segmento, que es el segmento más vulnerable? Porque los jubilados no te prenden fuego la Casa de Gobierno, no te tiran piedras al Congreso. Yo creo que todo el esfuerzo fiscal que pueda hacerse para recomponer la pérdida que tuvo el poder adquisitivo de sus haberes en este tiempo, hay que hacerlo.”

Torres hizo hincapié en la importancia del diálogo y la cooperación entre las distintas fuerzas políticas para llegar a soluciones viables y sostenibles. “Yo creo que si el hecho político era le tiro por la cabeza esta ley al gobierno, es un error. Para mí, sentarse, ver cuál es la posibilidad o cuál es el margen que tiene el gobierno para hacer un esfuerzo fiscal, poner todo el esfuerzo en los jubilados y sacar una ley consensuada.”

El gobernador también se refirió a la necesidad de un debate respetuoso: “Uno puede ser firme, contundente y mostrar coraje sin necesidad de agredir, de insultar. Porque después los vas a necesitar, te vas a tener que sentar y los vas a necesitar. Eso es la democracia. Nosotros vivimos en un país que es un sistema republicano y democrático.”