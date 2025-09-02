Torres: “La prioridad es sostener el trabajo mientras impulsamos la inversión en las cuencas maduras”

El gobernador de Chubut destacó en el Encuentro Regional de Energía la necesidad de acuerdos multisectoriales y la eliminación de retenciones para dinamizar la región y presentar proyectos clave, como el fomento de Cuencas Maduras y la ley de hidrógeno verde.

Este martes 2 de septiembre, Comodoro Rivadavia fue escenario central del Encuentro Regional de Energía, una jornada que reunió a funcionarios nacionales y provinciales, legisladores y referentes empresariales del sector energético y productivo para analizar los desafíos actuales y las perspectivas futuras de la matriz energética en la Patagonia.

El evento, que se llevó adelante en el Hotel Lucanía, fue organizado por la Fundación Pensar a nivel nacional junto a la Fundación Konrad Adenauer, y se inscribe en un ciclo regional de debates sobre desarrollo productivo que ya desarrolló ediciones en San Juan y Entre Ríos. La iniciativa busca conectar actores clave de distintos ámbitos para generar propuestas y consensos que impulsen la economía regional con foco en la energía.

La jornada contó con la participación de la presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, referente nacional del PRO, quien arribó a la ciudad especialmente para sumarse a este encuentro. También participan autoridades provinciales y legislativas como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la diputada nacional Ana Clara Romero; el legislador Gustavo Menna; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; y el secretario de Ambiente provincial, Juan José Rivera.

Expertos y exfuncionarios nacionales se suman a los debates, entre ellos Julián Gadano, exsecretario de Energía Nuclear, que integra un panel dedicado a las energías renovables junto a Juan Carlos Villalonga, de la Fundación HidroAr. El panel incluye a ejecutivos del sector privado como Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad de GENNEIA, y Gabriel Vendrell, gerente de Recursos Energéticos de ALUAR, quienes abordan el presente y las oportunidades de las energías eólica, solar, hidrógeno y nuclear en la región.

Adicionalmente, en otro espacio, representantes de las principales operadoras petroleras regionales se sientan con el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, para debatir la situación del sector. Entre las voces destacadas está Fausto Caretta, Upstream Managing Director de Pan American Energy, y un representante de PECOM, empresa local fundamental en la cuenca.

CONSENSO, INVERSIÓN Y SOSTENIMIENTO LABORAL

El gobernador Ignacio Torres sostuvo que el objetivo principal es analizar “la fortaleza y obviamente los desafíos en un momento difícil” que vive el sector energético, focalizando en la necesidad de impulsar propuestas legislativas concretas que trasciendan las diferencias partidarias.

Torres insistió en la relevancia del proyecto de ley para el fomento de Cuencas Maduras, promovido por la diputada Ana Clara Romero: “La idea es presentar en concreto qué están proponiendo distintos legisladores y, en particular, un proyecto que para nosotros es esencial, que es el fomento de Cuencas Maduras, que viene trabajando Ana Clara Romero con todo el equipo de la Fundación Pensar hace mucho tiempo”.

El gobernador hizo un llamado a la unidad entre todos los bloques políticos para que adhieran a esta iniciativa, destacando la frustración que genera la fragmentación y demora en la legislación: “La idea es convocar a todos los legisladores nacionales de todos los partidos políticos a que adhieran a ese proyecto. De hecho, pasa algo que la verdad es indignante muchas veces en el Congreso: hay proyectos que son similares, que tienen firmas de distintos bloques y cuesta ponerse de acuerdo para tener un solo dictamen, cuando es algo que necesita la provincia, que necesitamos los chubutenses y tiene que exceder lo partidario”.

En paralelo, Torres anunció la presentación de un proyecto de ley fundamental para la región patagónica, referido al hidrógeno verde y afirmó que “es fundamental no solamente para Chubut, sino para toda la región patagónica que vamos a estar presentando también hoy”.

Esta propuesta apunta a fortalecer la diversificación energética mediante fuentes renovables y limpias, aportando a una transición energética sustentable para la Patagonia.

DIÁLOGO CON GREMIOS Y OPERADORAS: EQUILIBRIO ENTRE INVERSIÓN Y EMPLEO

El gobernador reveló que este martes se efectuará una reunión con referentes sindicales y con YPF para revisar perspectivas futuras y analizar el impacto laboral en la cuenca: “Hoy tenemos una reunión, de hecho, con referentes de los sindicatos y vamos a tener una reunión con YPF también para ver cuáles son las perspectivas”.

Desde la óptica de Torres, la desinversión actual de YPF es un problema que afecta la dinámica de la cuenca, manifestando que “hay una cuestión que es objetiva. Nosotros tener a YPF desinvirtiendo y pisando un área sin poner un peso no sirve; siempre es preferible que venga alguien a invertir y que, obviamente, dinamice la cuenca”.

El mandatario explicó que la cuenca está en etapa de declive por agotamiento natural, pero enfatiza la prioridad de sostener el empleo: “En una cuenca que está en declive, una cuenca madura, donde necesitamos apostar a la recuperación terciaria, por eso apostamos, entre otras cosas, a eliminar los aranceles a los polímeros y bajar regalías, donde la provincia está haciendo un esfuerzo enorme porque es una situación difícil a nivel nacional… Vamos a hablar también con los gremios, a ver cuál es la situación. Obviamente, cualquier compromiso de inversión tiene que venir de la mano del sostenimiento del trabajo”.

El gobernador precisó que se busca desacelerar la caída productiva y destacó que los recursos hidrocarburíferos son finitos: “Cuando hablamos de ralentizar la baja de la producción, que es algo natural, los recursos son finitos, lo que hablamos es del sostenimiento del trabajo; esa es la prioridad absoluta y, sobre todo, teniendo en cuenta que hay un potencial no convencional que está en una etapa exploratoria”.

En este sentido, avisó que se proyecta una gestión responsable para no repetir errores del pasado porque “cuando esa etapa exploratoria pase a una etapa de explotación, queremos que las cosas se hagan bien para no repetir los errores del pasado, que no se tuvo en cuenta que hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas y que, en épocas de bonanza, lo que hay que tener es el resguardo de un fondo anti y cíclico para épocas difíciles. Eso que no se hizo en su momento queremos hacerlo de cara al no convencional y es, entre otras cosas, también lo que vamos a plantear”.

INCENTIVOS FISCALES COMO MOTOR DE INVERSIÓN

Una parte clave del discurso de Torres se concentra en la importancia de aliviar cargas fiscales para reactivar la inversión en la cuenca: “Compromiso concreto es que lo que las operaciones se ahorran, entre comillas, por baja de regalía, vaya todo a la inversión. Lo mismo tiene que ser por las retenciones”.

Sobre la eliminación de retenciones, Torres explicó la dimensión económica y la relevancia de esa medida para la región, afirmando que “el costo fiscal de las retenciones en términos presupuestarios a nivel nacional no existe. Estamos hablando de alrededor de entre 30 y 60.000 millones de pesos por año para toda la Cuenca, no solamente para Chubut, sino Chubut y Santa Cruz”.

Por otro lado, añadió que la inversión que se podría destinar con esos recursos sería muy importante para el desarrollo regional, asegurando que “esos 60.000 millones puestos en inversión para nosotros es muy importante”.

También hizo referencia a la posibilidad de aumentar el cupo de exportación de crudo Escalante, que tiene alta demanda internacional: “Eso es algo muy relevante porque estamos hablando de un crudo Escalante que está tan demandado en el mundo y que podemos aumentar incluso el cupo de exportación también, lo cual sería interesante para esta nueva etapa”.

Por último, Torres subrayó que el compromiso asumido por las operadoras debe traducirse en reinversión y dinamización porque “lo mismo que planteamos desde el punto de vista de las regalías, también se está planteando para los derechos de exportación”.

Fuente: ADNSur