Torres inauguró un nuevo Centro de Salud en Puerto Madryn y destacó la inversión provincial para modernizar el sistema sanitario

Se trata del primer Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia completamente digitalizado. El mandatario hizo hincapié en la importancia de la labor mancomunada entre la Provincia y los intendentes para el mejoramiento de la infraestructura sanitaria. “Es un cambio radical en la forma de gobernar la provincia, y lo vamos a seguir haciendo de esta manera para continuar mejorando la vida de todos los chubutenses”, puntualizó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes por la tarde la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Solana de la Patagonia, en Puerto Madryn.

El acto contó también con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y de 28 de Julio, Luka Jones; la diputada nacional Ana Clara Romero; los secretarios de Salud, Denise Acosta, y de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; legisladores provinciales y funcionarios del Gabinete.

Mejorar la atención en el primer nivel

En su discurso, Torres felicitó a los trabajadores de la salud, al intendente local y a la Asociación Vecinal que acompañó la iniciativa, y remarcó: “Puerto Madryn es una de las localidades con mayor crecimiento exponencial, y eso tiene que venir de la mano de la construcción de comisarías, de centros de salud y de integrar a una ciudad con muchísimo potencial con un ordenamiento urbano inteligente”.

Además, el mandatario subrayó que “este centro de salud apunta a la prevención, haciendo hincapié en el primer nivel de atención. Desde que asumimos, siempre pusimos el foco en fortalecer este nivel, que además permite al Estado ahorrar muchísimo dinero en derivaciones hacia la mediana o alta complejidad”.

Conectividad y Telemedicina

“Esto fue posible, entre otras cosas, por hacer compras inteligentes, por haber bajado los costos en medicamentos licitando bien, y gracias a esa eficiencia pudimos mejorar la infraestructura e integrar a muchos pueblos a través de la Telemedicina”, explicó Torres.

En relación al incremento de la conectividad, sostuvo que “hay ciudades que también necesitan integración por falta de algunas prestaciones médicas, y hoy, a través de la tecnología, es posible brindar mejor atención, como ocurre con el Hospital Modular de Puerto Madryn, donde instalamos la primera Estación Multidiagnóstico de la provincia”.

“La Telemedicina está avanzando bien, mostrando buenos resultados. El impacto más importante, más allá de lo fiscal, es social: brindar mejores prestaciones en el primer nivel de atención implica mejor calidad de vida y anticiparnos a un mejor futuro para todos los chubutenses”, agregó.

Gestión y obras en un contexto difícil

Torres reconoció que “atravesamos un momento complicado, con variables como el precio del petróleo y del dólar que impactan en la recaudación, sumado a la recesión que reduce el consumo y la coparticipación”.

No obstante, valoró que “hoy transitamos la Ruta 3 hacia Puerto Madryn y vemos que se está terminando como corresponde la Doble Trocha, y que un reclamo de muchos años como este centro de salud ya es una realidad. Por encima de peleas absurdas y mezquinas, los intendentes y el Gobierno provincial podemos trabajar bien, y eso es un cambio radical en la forma de gobernar la provincia”.

“Un equipo que prioriza a los chubutenses”

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, aseguró que “esta no es una obra menor, sino uno de los mejores centros de salud que hoy tiene la provincia” y agradeció al Gobernador “por habernos escuchado y haber impulsado la terminación de esta obra con la calidad con la que se hizo”.

“El nuevo centro ha sido un esfuerzo enorme en tiempos que no son fáciles para gobernar, pero tenemos muy claro cuál es el norte y cuáles son las prioridades de nuestra ciudad”, añadió.

Salud comunitaria

La secretaria de Salud, Denise Acosta, destacó “el esfuerzo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipal para que finalmente podamos inaugurar este hermoso Centro de Atención Primaria, que tanto necesitaba la comunidad del barrio”.

“El CAPS se suma como un espacio más de cercanía, porque la función de cada centro es estar junto a la comunidad, ocupándose de que las personas estén sanas”, indicó.

Más inversiones en salud

El edificio incluye siete consultorios médicos, oficinas administrativas, farmacia, sala de reuniones, enfermería, sala de observación, depósitos y espacios técnicos, además de sanitarios adaptados y para el personal.

También cuenta con un área de emergencias con acceso directo para ambulancias, circulación central que distribuye consultorios de ginecología, pediatría, odontología y kinesiología, estacionamiento, áreas de descanso y accesibilidad plena.

El nuevo CAPS abrirá con un equipo de 12 profesionales y trabajadores de la salud, de los cuales nueve se incorporan por primera vez. Contará con médico generalista, especialistas (nutricionista, odontólogo y pediatra), enfermeros y agentes de servicios generales.

Será el primer centro de salud de la provincia completamente digitalizado, sin papeles y con Historia Clínica Digital, marcando un hito en la modernización del sistema sanitario.