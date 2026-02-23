Torres impulsa “Ficha Limpia” en la pesca con fuertes restricciones y controles

El proyecto enviado por el gobernador de Chubut busca impedir que personas con condenas o deudas fiscales accedan a permisos, además de establecer sanciones más duras y un registro público para garantizar transparencia en el sector.

El gobernador de Ignacio Torres presentó este viernes ante la Legislatura un proyecto de ley para aplicar el régimen de “Ficha Limpia” en el ámbito pesquero. La iniciativa apunta a reforzar la transparencia, la legalidad fiscal y el control en la asignación de permisos, cuotas y autorizaciones.

La propuesta establece que no podrán acceder ni mantener permisos de pesca aquellas personas con condenas firmes por delitos dolosos o que hayan cometido fraude fiscal contra la provincia. La restricción también alcanza a empresas cuyos directivos o accionistas con participación relevante se encuentren en esas condiciones.

Entre los principales cambios, el proyecto prevé la caducidad automática de permisos ante situaciones como quiebra o faltas graves, y exige justificar cualquier período de inactividad de las embarcaciones.

Además, contempla la cancelación de autorizaciones en casos de incumplimientos en materia de seguridad o reiteradas infracciones fiscales, incluyendo normas de la Prefectura Naval Argentina.

La iniciativa también impulsa la creación de un Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera, de acceso público y digital, donde se podrán consultar antecedentes, sanciones y estado de los permisos. La Secretaría de Pesca deberá verificar estos requisitos antes de otorgar, renovar o transferir autorizaciones, con consultas a bases de datos provinciales, nacionales e internacionales.

Por otra parte, el proyecto incorpora exigencias administrativas y operativas más estrictas. La autoridad podrá suspender permisos ante la negativa a inspecciones o la falta de documentación obligatoria, como registros de ingreso de materia prima. También se exigirá cumplir contratos de abastecimiento y presentar certificados de libre deuda en cada temporada.

Finalmente, la iniciativa refuerza los controles sobre seguridad y obligaciones fiscales, estableciendo que su incumplimiento podrá derivar en la suspensión o pérdida definitiva de los permisos de pesca.