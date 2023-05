Torres: “Hay que evitar a los Eliceche de la vida que se reciclan todo el tiempo”

A horas del cierre, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, atacó duramente al armado de Arriba Chubut. Además, habló de la idea de un gabinete de seis ministerios, y de la auditoría y posible intervención de las cooperativas que funcionen mal.

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, le puso toda la pimienta al cierre de listas que este jueves por la noche tendrán los dos frentes electorales en Chubut con vistas a las elecciones del 30 de julio. El joven senador comparó a su espacio, donde dijo “jugamos a ganador” sumando gente joven, con Arriba Chubut, donde “se pelean por un carguito” y se reciclan las mismas figuras de siempre.

En diálogo con el programa Sin Hilo, que se emite por Canal 12 y repite en simultáneo ADNSUR, sostuvo que en el armado “hay que jugar a ganador, hay que sacarse el chip de mojar el pancito con una concejalia o una diputación. Nosotros vamos a jugar a ganar, y eso está en la cabeza de todos, por eso no hay tanta ansiedad como en otros espacios que la tienen más complicada”.

En su lista “queremos a los mejores, y para eso hay que despojarse de mezquindades y de dogmas partidarios. En mi caso, Menna, a pesar de que estuvo enfrentado a mi en las internas, cuando pensé en quién era el mejor vicegobernador que podía tener este espacio, sin dudas es Gustavo Menna. Esa grandeza es la que tenemos que tener a la hora de armar un gobierno, sumar a los mejores, no a los amigos”.

Indicó que “la unidad se ha entendido en toda la provincia, salvo en algunas localidades que lo hemos decidido de manera estratégica, como en Puerto Madryn, con Daniel Laudonio y Ariel Salvador, que estoy convencido que quien gane va a ser el próximo intendente de Puerto Madryn”.

Extorsión

En todo caso, si hay internas, expresó Torres que “quien quiera competir lo va a poder hacer, pero donde los liderazgos son claros, es absurdo competir y perder tiempo en una interna que no tiene sentido, como el caso de Matías Taccetta en Esquel”. Aclaró que “celebro la vocación de competir, pero no vamos a permitir amagara a jugar para negociar algo. Si amagas, seguí adelante. Ese esquema de extorsión conmigo no va”.

En alusión a Arriba Chubut, a quienes cuestionó el “nombre marketinero” para esconder que son el Frente de Todos, dijo que “otros espacios vemos que se pelean por cargos, que Madryn pone tanto, que el gobernador pone tal otro. Nosotros esa discusión no la tenemos, el que quiera sumar va a tener un lugar, pero eso no implica un cargo”.

“Las reuniones para cambiar figuritas por cargos no sirven para nada, eso lo entendimos Biss, Menna, nosotros, todos, y vemos que tenemos una oportunidad única después de 20 años”.

Afirmó que “entre los candidatos a diputados hay gente joven, como la abogada de Rada Tilly, Macarena Acuipil, porque buscamos el trasvasamiento generacional con gente formada y salir un poco de la política viciada de querer reciclarse todo el tiempo”.

En ese sentido, mencionó “como los Ganso Eliceche de la vida, que siempre caen bien parados, en cualquier lista con cualquier nombre. Acá hay jóvenes que se prepararon para gobernar y tienen puesta la camiseta de Chubut”.

Austeridad fiscal y crecimiento

Respecto a los ejes de su futuro gobierno, anticipó Torres que “hay dos esquemas que son la austeridad fiscal y el crecimiento. No somos fundamentalistas del déficit fiscal ni tampoco vendemos espejitos de colores’ que el ‘Hidrógeno Verde’ nos va a salvar el año que viene. Eso es mentira. Si no ordenamos, esta provincia va a seguir igual”, advirtió.

“Lo primero que hay que hacer es terminar con los privilegios. Hay muchos gastos superficiales en la política. Y no me refiero al médico que se levanta temprano para ir al hospital a trabajar en condiciones muy difíciles o los trabajadores de la Educación que ganan una miseria, cuando hay organismos que tienen a cinco tipos que no hacen nada, no viven en Rawson y ganan más de $1.500.000 cada uno. ¿Por qué un docente no llega a $200.000 y un amigo del intendente de Comodoro que está en el ENRE va a ganar $1.500.000”, disparó.

“Tenemos que reivindicar a muchos trabajadores públicos que tienen la camiseta puesta. El personal de Rentas me decía que era frustrante que no los escuchen ni que haya reuniones de Gabinete ni saber que haya un horizonte para saber hacia dónde va la provincia. Hoy no hay reuniones de Gabinete porque los ministerios están ‘loteados’. Es un funcionamiento anárquico” lamentó.

Para Torres, “tienen que volver los concursos porque hoy vemos que hay un aumento de cargos políticos para acomodar amigos. De hecho, el ‘Frente Renovador’ se creó a base de contratos con el esquema ‘te afiliás y te doy un contrato’. Los chubutenses pagamos el armado del ‘Frente Renovador’. Tenemos que reivindicar al trabajador público que tiene puesta la camiseta y tiene que tener posibilidad de progresar como Director o Subsecretario”, consideró.

Gabinete con seis ministerios

“Necesitamos un Estado compacto y ágil. Tenemos pensado volver al esquema de seis ministerios en el que las firmas sean rápidas, transparentes y los pliegos licitatorios sean gratuitos. Tiene que haber un sistema digitalizado en tiempo real para que cualquiera pueda participar y evitar estas trabas que existen –actualmente- que hacen todo más engorroso y que el empresario tiene que ir a pedir que le paguen”, anticipó.

“Tiene que haber un ministerio de Economía, Producción e Infraestructura que va a ser el más importante. Hay muy buen recurso humano para hacerse cargo de un ministerio con semejante responsabilidad. Nos entusiasma que haya gente que decida dejar sus trabajos en el ámbito privado para asumir un desafío de este tipo”, valoró.

“Hay cosas que se hicieron bien y hay que sostenerlas y empoderarlas. Un caso es la Agencia Provincial de Turismo. Es estratégico que el mundo privado sea vinculante en la ejecución del dinero. Todo eso es bueno y se vió la diferencia. A esas cosas, hay que darle más fuerza y financiamiento”, afirmó.

“Creo en las mesas de trabajo donde esté representado el sector privado. Tienen que estar los gremios, la parte empresarial y el Estado”, precisó.

“En el Valle podríamos tener pleno empleo si le diéramos valor a la Pesca. Se necesita un compromiso de todas las partes. El sindicalista quiere que haya más trabajo, el empresario más rentabilidad y el Estado tiene que generar trabajo legítimo con un anclaje en el privado, también. La Política tiene que garantizar que las reglas del juego sean las mismas para todos”, sostuvo.

Cooperativas

“Yo presenté una demanda por ‘declaración de certeza’ por las Hidroeléctricas. Estoy convencido que las provincias tienen que ser vinculantes en esa decisión. Estoy convencido que ese fallo nos va a salir bien”, vaticinó Torres ante la consulta por el proyecto de soberanía energética.

“Crear nuevas estructuras cuando -acorde a sus estatuto- ‘Petrominera’ podría ser una empresa de energía no me parece necesario. Para que haya ‘soberanía energética’, tenemos que ser competitivos y no cargarnos de estructuras ineficientes”, indicó.

“Vamos a auditar a las Cooperativas porque la provincia tiene la facultad para hacerlo. En las Cooperativas donde haya ‘joda’, se va a terminar. Una cooperativa mal administrada es deficitaria. Como provincia, tenemos que controlar y auditar el funcionamiento de las Cooperativas en toda la provincia. Hay que poner la lupa y ver por qué funciona mal para determinar si el déficit es estructural o si hay gastos que no responden a la operativa de cada día”, afirmó.

“En las Cooperativas, la provincia puede auditar, intervenir si es necesario y se abrirá una causa penal si hay algo que está mal hecho. Son los servicios de toda la ciudadanía. La tarifa es técnica y no es política. Las Cooperativas que no funcionan tan bien, van a tener que rendir cuentas para demostrar las razones del déficit”, evaluó –en el tramo final- el candidato a gobernador.

