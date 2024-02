Torres: “Gracias Milei, nos juntaste a todos”

El gobernador de Chubut insistió en el reclamo ante el gobierno nacional

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, asistió a la denominada “banca 28” de la Legislatura de la Provincia -una silla reservada al pueblo- en una sesión extraordinaria convocada a partir de la polémica surgida entre el estado Provincial y el Nacional en torno a la retención de coparticipación y la negativa a refinanciar una deuda tomada por la provincia durante 2023. “Estamos peleando por lo que nos corresponde”, dijo el jefe provincial e insistió en que la decisión del Gobierno nacional radica en una vendetta política.

“Yo quiero dialogar y acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner el pie encima”, comentó Torres. Y añadió: “No quisieron matar a una provincia del PRO, lo que quisieron es matar una provincia chica. Un comentario fue ‘Chubut es un barrio porteño, son 500 mil habitantes’. Que nos puteen. Es cierto, somos una provincia chica, pero le agradezco al gobierno porque nos juntó a todos, y nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

El mandatario habló tras la sanción de la Legislatura provincial que aprobó, de forma unánime (incluso con los votos del bloque libertario) la sanción de un proyecto de ley que encomienda al ejecutivo chubutense la realización de acciones pendientes a “hacer cesar la ilegalidad y el atropello del Gobierno Nacional. Lo central estuvo en el artículo 2, en el que se encomienda al titular del ejecutivo chubutense la realización de todas las acciones que sean necesarias para “la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero de 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos; a los que corresponden al artículo 9 de la Ley Nº26.206, o Ley de Educación Nacional, por el mes de diciembre del 2023 y los meses de enero y febrero del 2024; y a los recursos correspondientes al Fondo de Compensación del Transporte Público”. La unanimidad de la sanción valió un agradecimiento de Torres a Milei: “Gracias, nos juntaste a todos”.

Sobre la deuda que el gobierno nacional descontó de la coparticipación -sin posibilidad de negociación- Torres puso como ejemplo al millonario préstamo que tomó la administración de Mauricio Macri con el FMI y qué sucedería si el Fondo pidiera el pago total de inmediato. “Es como que el FMI les dijera ‘no los dejamos canjear deuda, me la tenés que pagar toda de una, porque dijiste que no te gustaba Estados Unidos, o tal presidente’. Eso es lo que está haciendo el Gobierno nacional con nosotros, y es una locura, desde el punto de vista institucional”.

Discurso de odio

En uno de los fragmentos de su alocución, Torres enfatizó su repudio ante los cientos de retuits y megusta en los que Milei cargaba y agredía al gobernador. En especial, el jefe provincial enfatizó en un macabro posteo en el que se tomaba como insulto a una persona con síndrome de down.

“Qué ejemplo le da el presidente de la nación a las nuevas generaciones. El ejemplo es la burla, el odio, el insulto. Nosotros nos formamos como ciudadanos, en el seno de la familia, entendiendo que lo primero es respetar al otro. A mi no me van a escuchar nunca insultar al presidente de la Nacion, porque yo respeto no a la investidura, respeto a la persona. Respeto a los que piensan como yo y a los que me critican. Respeto a todos. Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que subiendo enemigos imaginarios a un ring, y fimentando la violencia, el odio, el desprecio, corremos la agenda de los problemas reales que tiene la Argentina, que son estructurales”, apuntó.