Torres entregó equipos de comunicación y videovigilancia a la Policía del Chubut por más de 265 millones de pesos

Se trata de cerca de 400 dispositivos de última generación que se distribuirán en dependencias y divisiones de Esquel, Trelew y Rawson. Esta nueva adquisición forma parte de la millonaria inversión que el Ejecutivo viene destinando para reforzar las tareas de prevención, control y seguridad en toda la provincia. “Es prioridad dotar a nuestra policía de las herramientas necesarias para brindar un mejor servicio a la comunidad”, manifestó el Gobernador.

El gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves la entrega de millonario equipamiento de comunicación y vigilancia a distintas dependencias de la Policía del Chubut en Esquel, Trelew y Rawson. En total, el Ejecutivo destinó una suma superior a los 265 millones de pesos en dispositivos de última tecnología que permitirán intensificar los controles y fortalecer las tareas preventivas realizadas por la fuerza de seguridad en todo el territorio.

La entrega tuvo lugar esta mañana en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía en la capital provincial. Además del mandatario, participaron del acto el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe y subjefe de la fuerza, Andrés García y Mauricio Zabala respectivamente; responsables de unidades regionales y divisiones policiales; entre otras autoridades.

Policía de excelencia

“Esta renovación de equipamiento muestra el compromiso de este Gobierno, como política de Estado, de dotar a nuestra policía de las herramientas necesarias para brindar un mejor servicio a la comunidad, pero también para cuidar a los que nos cuidan”, destacó Torres durante la ceremonia.

Consideró, asimismo, que “más allá de tener una situación compleja en materia económica y financiera, también en estas épocas difíciles es directamente proporcional, en muchos casos, la cantidad de delitos potenciales”. En ese sentido instó a “redoblar los esfuerzos” y remarcó que “el trabajo que está haciendo la policía es de excelencia”.

Formación y videovigilancia

El gobernador detalló que desde el Estado “vamos a acompañarlos en la prevención”, y agregó que “primero lo haremos desde la formación, logrando que, después de muchísimo tiempo y con los recursos que generemos producto de los bienes incautados de la corrupción, los cadetes tengan su nueva escuela de formación en Rawson”.

También destacó la implementación de un sistema de videovigilancia “de primer nivel que nos va a poner en otro lugar en lo que hace a la prevención del delito”. Sostuvo que será financiado a través de lo recaudado por las fotomultas y reveló que “en muy poco tiempo vamos a estar dando a conocer cuáles son los municipios que adhirieron al convenio que en su momento celebramos y elevamos a la Legislatura”.

En ese contexto, Torres sostuvo que “es muy importante saber cuáles son los municipios que apuestan al trabajo conjunto, que demuestran el compromiso y la necesidad de estar espalda con espalda para conseguir los recursos, entendiendo que es necesario avanzar en nuevas tecnologías”. Indicó que “vamos a avanzar igualmente en esta licitación que es la más importante en materia de prevención y de videovigilancia”.

Renovación integral

El jefe de la Policía, Andrés García, reveló que con la entrega de este jueves “estamos terminando de reequipar con todos los sistemas de comunicaciones a toda la provincia del Chubut”. Recordó al respecto que, en 2024 “con una inversión similar, hicimos el recambio de la totalidad de los equipos de comunicaciones de distintas Unidades Regionales y hoy con esta compra culminamos la entrega a las Unidades Regionales de Esquel y Trelew, y también al área de Grupos Especiales”.

Precisó que “hace más de 20 años que a algunas ciudades no se las dotaba de esta clase de equipamiento” e indicó que “obviamente esto es más moderno, nos va a permitir encriptar las comunicaciones como ya lo tenemos hecho en Trelew y Comodoro”.

García manifestó asimismo que “este equipamiento nos estaba haciendo mucha falta y se suma a todos los equipos que hemos estado entregando, incluso a la apertura de sobres de la licitación que hicimos ayer (miércoles) de los chalecos de protección balística, no solo para los egresados sino también para ir renovando todo el equipamiento del personal policial como lo estamos haciendo con el armamento y con los uniformes”.

Finalmente, el jefe de la fuerza expresó su agradecimiento “al Gobierno del Chubut porque en épocas complejas financiera y económicamente, sigue apostando al equipamiento y a que mejore la situación del empleado policial”.

Inversión sin precedentes

Concretamente, en la ceremonia se hizo entrega de 385 equipos de comunicación de mano (HT), adquiridos mediante una inversión de 245.044.800 pesos. Se trata de una compra sin precedentes que contempla la provisión de nuevos aparatos a las dependencias policiales de las Unidades Regionales de Trelew y Esquel, lugares que no renuevan este equipamiento desde hace aproximadamente 20 años.

Dicha entrega completa la realizada durante el año pasado, donde se renovaron los equipos de comunicaciones de las áreas dependientes de las Unidades Regionales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Rawson.

Cámaras de videovigilancia

Asimismo, en el acto el mandatario entregó cámaras de videovigilancia a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Trelew y Rawson por un monto de 20 millones de pesos. Son aparatos compactos y de fácil manejo, diseñados para la captura de video con una calidad de imagen excepcional en resolución Ultra HD.

Su integración resulta altamente valiosa a nivel institucional ya que permite registrar fielmente procedimientos y eventos clave. Estas cámaras son esenciales para generar prueba material audiovisual de alta definición, ofreciendo un medio documental robusto, claro y fiable.