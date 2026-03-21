Torres encabezó el lanzamiento del Telebingo Deportivo Solidario en Esquel

El sorteo se realizará el 24 de mayo con ocho rondas de premios y tres autos 0 km en juego. El 70% de la recaudación quedará directamente para los clubes vendedores de cartones. Deportistas esquelenses fueron reconocidos.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes por la tarde en Esquel el lanzamiento del Telebingo Deportivo Solidario, una iniciativa del Gobierno del Chubut, a través de Lotería del Chubut, con el acompañamiento de Chubut Deportes, que reafirma el compromiso del Estado provincial con los clubes deportivos de toda la provincia, al brindarles una herramienta concreta para generar recursos que les permitan crecer, mejorar sus instalaciones y seguir promoviendo el deporte en cada comunidad.

Durante el acto, se recordó que el Telebingo Deportivo Solidario se realizará el próximo 24 de mayo, con ocho rondas de premios y tres autos 0 km en juego. El valor del cartón será de 20.000 pesos, y el 70% de la recaudación quedará directamente para los clubes vendedores, lo que constituye un mecanismo concreto de financiamiento para las instituciones deportivas.

Además, los clubes que superen la venta de 1.000 cartones podrán acceder a un viaje dentro de la provincia con el minibús de Lotería del Chubut, con capacidad para 22 pasajeros y todos los gastos de traslado incluidos.

El acto se realizó en el Hotel Tehuelche y, acompañando al gobernador, estuvieron el intendente local, Matías Taccetta; el intendente de Tecka, Jorge Seitune; el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes; el gerente general de Lotería del Chubut, Daniel Cambon Rubi; legisladores provinciales; y deportistas destacados como Eulalio “Coco” Muñoz, Joaquín Arbe, Sandro Miranda, Hugo Rodríguez, Olivia Conesa, Axel Alarcón, Milagros González y Martina Suárez, además de representantes de clubes e instituciones deportivas de la región.

Al cerrar la presentación, el gobernador Ignacio Torres valoró que “una esquelense tiene el récord sub 18 de atletismo”, indicando que “como gobernador es un orgullo”, y agregó la importancia del acompañamiento del Estado al deporte.

En sus palabras, Torres elogió la recuperación de los Juegos Comunales, destacando haber priorizado su realización en la provincia, y puso en valor la gestión de Milton Reyes. “Hoy cada comuna tiene la posibilidad de competir. Cientos de chicos tuvieron la oportunidad de conocer el mar e integrarse con otros chicos, y de eso se trata una política de Estado”.

Asimismo, valoró que el deporte ayuda “a formar mejores personas” y remarcó que “el entusiasmo del deporte los aleja del flagelo de las drogas”. Por eso, elogió también el rol que cumplen los clubes de barrio, a los que, dijo, “hay que ayudar”.

En ese marco, el mandatario destacó también el papel que cumple Lotería del Chubut en el apoyo a clubes e instituciones y felicitó a todos los deportistas, instándolos “a vender desde mañana la mayor cantidad de cartones”.

Comprometidos con el deporte

En tanto, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, agradeció al gobernador Ignacio Torres, “que nos impulsa para que esto sea posible”, al tiempo que valoró a los deportistas que representan a la provincia. “Es un orgullo que esto nos pase”, afirmó en relación a los distintos competidores.

Reyes dijo además que los dirigentes deportivos “son la rueda de auxilio del Estado” en el sostenimiento de las instituciones deportivas, y recalcó la importancia “del trabajo en conjunto”.

Asimismo, y tras pedir un aplauso para dirigentes y deportistas, el funcionario les dijo que “aprovechen esta herramienta que es el Telebingo Deportivo”, e instó “a discutir políticas deportivas”, remarcando que “nuestros jóvenes tienen que estar comprometidos con el deporte”.

Por eso, valoró la segunda edición que tendrá este Telebingo Deportivo durante la primavera.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, agradeció a los dirigentes deportivos por el acompañamiento y también a los padres: “Entre todos sabemos que somos una ciudad deportiva. Sabemos que tenemos deportistas de excelencia”.

Taccetta también valoró el permanente acompañamiento del gobernador Ignacio Torres a la ciudad de Esquel y su apoyo al deporte.

Entrega de diplomas a deportistas destacados

Durante el acto de presentación, el Gobierno del Chubut entregó diplomas a deportistas destacados de la ciudad de Esquel.

Una de las galardonadas fue Olivia Conesa, atleta del Club Independiente Deportivo de Esquel, quien logró el récord argentino U18 y U20 en los 100 metros llanos, con un tiempo de 11.69, durante el Torneo Rubén Coderch realizado en el CENARD.

También recibió su reconocimiento Mily González, boxeadora de la Escuela Municipal Awkache, flamante campeona amateur y ganadora del título AMBAPA, consiguiendo además una gran victoria en su primera pelea como local, brindando un verdadero espectáculo arriba del ring.

A su vez, Luciana Codesal, jugadora surgida de la Escuela Municipal de handball y convocada a la concentración de la Selección Argentina, también fue reconocida.

Finalmente, y como parte de este lanzamiento, se realizó el sorteo de pelotas entre los presentes.