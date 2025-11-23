Torres encabezó el 130° aniversario de Corcovado

“Estoy convencido mientras sea gobernador de esta provincia, que estos pueblos más chicos y alejados de las grandes ciudades tienen el mismo derecho a tener educación, salud e infraestructura de calidad como las grandes ciudades” afirmó el gobernador al presidir el acto este sábado en la plaza central de la localidad. También el mandatario rubricó acuerdos para el mejoramiento de 15 unidades habitacionales y Lotería del Chubut entregó bienes de acción social a instituciones locales y se inauguraron un playón deportivo y una estación de carga de agua caliente solar.

El gobernador del Chubut Ignacio “Nacho” Torres presidió este sábado el 130° aniversario de Corcovado donde concretó la firma de acuerdos para la construcción de nuevas viviendas, la extensión de la red de gas, la ejecución de más adoquinado y el mejoramiento de unidades habitacionales, además de la inauguración de un playón deportivo y una estación de carga de agua caliente solar.

En su discurso Torres elogió el crecimiento de Corcovado y dijo que ante “el entusiasmo y ganas de salir adelante” de la localidad “me convenzo que el norte que planteamos desde el gobierno es el que tiene que ser”, por eso remarcó que “mientras muchos no creen en la obra pública y en la educación pública, yo estoy convencido mientras sea gobernador de esta provincia, que estos pueblos más chicos y alejados de las grandes ciudades tienen el mismo derecho a tener educación, salud e infraestructura de calidad como las grandes ciudades de la provincia”.

Tras valorar la tarea desarrollada por el intendente local, Ariel Molina, el gobernador expresó que “en épocas difíciles donde el barril del petróleo es negativo, donde la coparticipación baja sistemáticamente y la economía Nacional está en recesión, eso impacta en la provincia, en los municipios y en los bolsillos de cada familia de Chubut, de Corcovado y de la Argentina. Y nosotros decidimos hacerle frente a los problemas con creatividad, austeridad y sobre todo con mucha vocación de servicio por nuestra gente”, por lo que confirmó que para el año que viene estará concluida la construcción de la Escuela N° 779, un edificio de más de 2.200 metros cuadrados.

También resaltó la construcción de la nueva sede del Banco del Chubut, “es importante que Corcovado tenga un Banco como corresponde, porque más allá del espacio físico, esto es trabajo” sostuvo, al tiempo que también destacó la ejecución de la segunda etapa de la Ruta N°17.

Inminente programa de conectividad

En el tramo final de sus palabras, el gobernador Ignacio Torres remarcó la importante decisión tomada en la provincia “de acceder a nuevas tecnologías que le permitan a la comunidad alcanzar prestaciones que de otra manera no tendrían. Esa es la importancia de la Telemedicina que trajimos a Corcovado” dijo.

En ese marco y valorando la decisión del intendente Molina “de permitir que los jóvenes se capaciten en la Universidad de Esquel”, a través de una Casa Estudiantil propia en esa ciudad, el mandatario hizo hincapié en aquellos “no quieren trasladarse pero que también tienen la posibilidad de desarrollarse en su comunidad, por eso vamos a licitar este año un programa de conectividad a distancia” anunció, destacando que de esta manera “van a poder tener acceso a educación terciaria a distancia para que puedan tener un título y defenderse el día de mañana”.

Viviendas, más adoquinado y gas

Durante el acto, desarrollado en la plaza central, el gobernador Torres encabezó junto al intendente Molina la firma de acuerdos para adoquinar 3.000 metros cuadrados a través de la Administración de Vialidad Provincial; mientras que por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda se acordó la construcción de cinco nuevas viviendas.

En tanto que a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación se firmaron dos actas compromiso, una para la construcción de 15 mejoramientos habitacionales y otra para la extensión de la red de gas de la localidad.

Al acto asistieron intendentes de otras localidades, diputados provinciales, integrantes del gabinete provincial, concejales y vecinos de la localidad, entre otros.

Tras la entonación de los Himnos Nacional Argentino y Provincial del Chubut, se reconocieron a pobladores de la localidad y Lotería del Chubut entregó aportes a instituciones y a los Bomberos Voluntarios. Posteriormente se desarrolló un almuerzo popular.

“Corcovado nunca dejó de crecer”

Al hablar en el 130° aniversario de la localidad, el intendente Ariel Molina, realizó un resúmen de lo realizado en la localidad y destacó el crecimiento de Corcovado sobre todo en estos últimos años. “Hoy cumplimos 130 años de vida, de historia y a pesar de las crisis Corcovado nunca dejó de crecer, nunca se detuvo”, afirmó

y en ese marco remarcó que “hoy seguimos creciendo y prueba de eso entregamos más de 25 viviendas, más de 15 mejoramientos habitacionales, hemos ayudado a pequeños emprendedores” enumeró, destacando en este sentido el trabajo realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Chubut.

Asimismo Molina valoró que “hemos invertido en ayuda social más de 60 millones de pesos y hemos construido senderos muy lindos, cuadras de adoquines, veredas, cordón cuneta. Y recién inauguramos un playón deportivo y una estación de carga de agua caliente solar”, resaltó.

En su mensaje hizo hincapié “en las grandes obras” que están en marcha en Corcovado resaltando la construcción de los nuevos edificios del Banco del Chubut y de la Escuela N° 779, así como la conclusión del segundo tramo de la Ruta N° 17.

“El mandato del pueblo hay que corresponderlo” afirmó Molina, agregando que “por eso me junté con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y con el presidente del Banco del Chubut (Paulino Caballero) para avanzar en la ampliación del Banco del Chubut y ahora tendrá más de 500 metros cuadrados para que la gente espere sentada” dijo recordando los inconvenientes que había en la atención ante la falta de espacio.

Respecto a la Ruta N° 17, Molina valoró “el apoyo y cumplimiento de la palabra” del gobernador Ignacio “Nacho” Torres para pavimentar el segundo tramo de la ruta. “Me senté con él y le conté lo que pasaba y el gobernador me dijo: la vamos a hacer con fondos provinciales, y hoy estamos trabajando en la ruta”. En ese punto cuestionó además al Gobierno Nacional por haber paralizado la obra al “no importante esa obra fundamental”.

Luego para finalizar el intendente habló “de la igualdad social” y en ese sentido pidió “defender siempre la escuela pública, gratuita y de calidad”, remarcando que “con el gobernador nos pusimos de acuerdo y estamos construyendo la Escuela N° 779, un edificio de más de 2.200 metros cuadrados para que nuestros hijos tengan un mejor lugar para estudiar.

Además destacó el acuerdo alcanzado junto a su par de Esquel, Matías Taccetta, para la sesión de un terreno en esa ciudad donde el municipio de Corcovado construirá su propia Casa Estudiantil para albergar hasta 40 estudiantes y así dejar de alquilar, valorando “los chicos del pueblo que ya se recibieron”.