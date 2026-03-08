Torres destacó el potencial productivo y la apertura de nuevos mercados en la inauguración de la Muestra Agropecuaria del Valle Inferior

El mandatario aseguró que el sector constituye un pilar fundamental de la economía provincial y ratificó la agenda de desarrollo que impulsa la gestión para fortalecer a los productores, con medidas de alivio fiscal, reducción de la carga tributaria y generación de empleo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la apertura de la 40° Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), que se desarrolla del 7 al 8 de marzo en la localidad de Gaiman, con la presencia de más de un centenar de stands de productores y emprendedores, además de presentaciones artísticas, espectáculos y actividades para toda la familia.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Ricardo Irianni; los intendentes de Gaiman, Darío James, y de 28 de Julio, Luka Jones; la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; legisladores provinciales, concejales y funcionarios provinciales y municipales.

Potencial productivo

Torres destacó que la muestra “es una forma de reivindicar nuestros valores y nuestra cultura del trabajo” y aseguró que el evento “también permite honrar el legado de nuestros pioneros, encontrarnos con los productores y mostrar todo lo que el Valle tiene para ofrecer”.

“Este Valle tiene un potencial enorme y, en un mundo cada vez más cambiante, las tierras productivas vuelven a cobrar un valor estratégico”, sostuvo.

El mandatario adelantó además que el Gobierno provincial impulsará proyectos hídricos destinados a ampliar la superficie productiva del Valle, permitiendo recuperar tierras que hoy se encuentran ociosas y potenciar la actividad agrícola y ganadera. “Basta con recorrer la muestra para entender todo el potencial que tiene esta región”, expresó.

Asimismo, el Gobernador valoró el trabajo de los productores y destacó el rol de las cooperativas en la apertura de nuevos mercados. “Muchos productores más pequeños se organizan para exportar, y hay ejemplos como lo que está ocurriendo con la cereza, que es realmente impresionante”, señaló Torres.

En ese sentido, remarcó que “como Estado es fundamental acompañar al sector productivo, fomentando una agenda de vinculación que permita exportar más y quitarle la pata de encima a la producción y al trabajo en términos fiscales”.

Más exportaciones, más empleo

Torres también subrayó que el Valle Inferior del Río Chubut tiene condiciones para recuperar el protagonismo productivo que supo tener en la historia provincial.

“Hay una historia detrás de nuestro Valle que vale la pena recordar, porque en otro momento del país tuvo una centralidad muy importante y puede volver a tenerla, especialmente en un mundo que demanda cada vez más seguridad alimentaria”, afirmó.

Finalmente, el mandatario destacó la posibilidad de abrir nuevos mercados internacionales para la producción chubutense.

“Si logramos concretar la primera exportación de ganado en pie a Kuwait, se abrirán oportunidades para muchos otros productos de nuestra provincia, en un circuito comercial cada vez más dinámico que debemos aprovechar”, concluyó.

Tradición y avance productivo

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Muestra Agropecuaria de Gaiman para el período 2025-2027, Oscar Schischke, expresó que la actividad “se ha convertido en una tradición y en un verdadero espacio de encuentro para la comunidad”.

Asimismo, destacó que “a lo largo de los años hemos visto cómo la producción del Valle evoluciona y se transforma, siempre con el objetivo de mejorar la calidad y fortalecer el trabajo de nuestros productores”.

Schischke agradeció además “la presencia del Gobernador y de todos quienes hacen posible esta exposición, que refleja el esfuerzo cotidiano y el enorme potencial productivo de nuestro valle”.

Agenda de actividades

Con un fuerte acompañamiento provincial, la 40° Muestra Agropecuaria del VIRCh abrió sus puertas este sábado desde las 9 de la mañana, mientras que el acto inaugural se realizó a las 11 horas con la presencia del Gobernador, incluyendo la entrega de premios y reconocimientos a productores y participantes.

El evento contó con la participación de la Banda de la Policía de la Provincia del Chubut y la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte del artista Eimi Endara, acompañado por Maxi Carrilemo.

La actividad también incluye espectáculos musicales en los dos escenarios dispuestos dentro y fuera del Gimnasio Municipal de Gaiman. Durante la jornada del sábado se presentaron el Taller Municipal de Danzas de 28 de Julio; Circomprimido; Las Voces de Gaiman; Flashback; Bagual; Calfumapu; la Escuela de Música y Danzas; Caren Jones y Billy Hughes; Los Carrasco; el Ballet Suyai Kalen y el DJ Elvis Hughes.

El domingo continuará la programación con nuevas presentaciones musicales y de danza, en el marco de una agenda pensada para toda la familia.

El cronograma incluirá las actuaciones de DJ Elvis; Circomprimido; Grupo Crisol; danzas españolas con la profesora Nadia Troncoso; Los Caporales; Los Trini; Generaciones; Los Franki Lop; Juanjo del Prado; el tradicional peso del zapallo; La Espina del Rock; cocina en vivo y distintos números infantiles y talleres de baile.